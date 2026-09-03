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Miguel Méndez: “Si no pasa algo por dentro ante una cita así, nos deberíamos retirar”

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Berlín, 3 sep (EFE).- Ante el inminente debut de la selección española en la Copa del Mundo femenina de baloncesto de Berlín, el técnico Miguel Méndez comentó en zona mixta que el equipo “no está nervioso, ni ansioso”, sino que está “expectante” y advirtió que “si no pasa algo por dentro en una cita así, nos deberíamos retirar”.

“Ni el primer entrenador, ni la jugadora más joven tienen que dar por hecho que van a estar aquí, tenemos que disfrutar del día a día y competir cada partido”, añadió.

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España debuta este viernes ante la anfitriona Alemania (17:45 CET), un equipo que destaca por un elevado nivel físico que obligará a la selección nacional a “cubrir su déficit” atlético.

“En algunas posiciones son más altas pero ellas también tendrán que leer la situación al revés: nuestras pequeñas son difíciles de defender, cada equipo mostrará su juego”, destacó.

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Méndez habló de la base Alexis Peterson, a la que espera “mucho tiempo en pista” y que será la encargada de repartir el juego en un quinteto en el que el resto de jugadoras superarán el 1.90 de altura.

Otro factor clave será que la selección germana juega en casa y según el técnico, los debuts del conjuntos locales “pueden ser más plácidos al sentir el apoyo de la afición”.

Pese a ser un partido clave para la clasificación a cuartos de España, Méndez aclaró que todos los encuentros de la fase de grupos serán exigentes.

“Japón me parece un muy buen equipo y Mali viene con Sika Koné, una jugadora que es MVP todas las semanas en nuestra liga, no daría nada por sentado”, indicó.

Ante la diferencia de estilo de sus rivales, Méndez aseguró que España “está preparada para todo tipo de baloncesto, tanto para bajar y luchar al barro, pero también para jugar brillante si hace falta”.

El seleccionador insistió en que el campeonato “es muy largo” y que el conjunto nacional quiere quedarse en Berlín hasta el día de la final, el 13 de septiembre.

“Queremos estar aquí el día 13 y competir ese día en el mejor horario posible”, insistió. EFE

ip/apa

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