La Junta de Personal Docente de Ceuta pide más medidas de protección ante el curso escolar

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Ceuta, 3 sep (EFE).- La Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta ha reclamado este jueves la adopción de "medidas urgentes" de prevención, protección y apoyo a los centros educativos ante el inicio del curso escolar el próximo 8 de septiembre.

Los integrantes de la Junta de Personal han mantenido hoy una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado y han puesto de manifiesto la "especial vulnerabilidad en la que se encuentran el profesorado, el alumnado y sus familias".

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La Junta de Personal considera "imprescindible" que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes adopte un conjunto de medidas extraordinarias de prevención, protección y apoyo a los centros educativos.

Estas medidas "no pueden quedar condicionadas exclusivamente a la incorporación del alumnado sino que el profesorado y el personal de los centros educativos ya se ha incorporado y, desde ese momento, los centros permanecen abiertos y desarrollan una intensa actividad de organización, coordinación y preparación del curso".

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Por ello, la Junta de Personal considera necesario que las medidas de protección y seguridad se encuentren plenamente operativas desde la incorporación del personal docente y no docente, reforzándose posteriormente con la llegada del alumnado.

Han exigido al Ministerio la coordinación con el Mando Único y refuerzo de la seguridad en los entornos escolares, refuerzo de la vigilancia privada, una dotación suficiente de personal de conserjería, la apertura de aulas matinales y vespertinas en todos los centros y la ejecución urgente de los vallados suplementarios.

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Asimismo, han demandado la flexibilización de la programación anual, facilitación y promoción del teletrabajo para las actividades compatibles, el refuerzo de la atención psicológica y emocional y la gratuidad del transporte escolar para el alumnado.

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta considera que la situación "excepcional" que atraviesa Ceuta exige una respuesta "inmediata, preventiva y coordinada" por parte del Ministerio que garantice tanto la seguridad como el bienestar de toda la comunidad educativa.

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La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha trasladado estas medidas para su adopción con carácter urgente para garantizar su efectiva aplicación en todos los centros educativos de la ciudad. EFE