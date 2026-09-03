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Jon Mikel Aramburu: "El cansancio nos afectó"

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San Sebastián, 3 sep (EFE).- El defensa venezolano de la Real Sociedad, Jon Mikel Aramburu, calificó de "agridulce" el punto cosechado este jueves ante el Celta de Vigo (0-0) en Anoeta y acusó el mal inicio de segunda mitad al "cansancio".

"Sabor un poco agridulce porque jugamos en casa y sabemos que este tipo de partidos en la liga son al final los que nos hacen sumar arriba. No ha podido ser, pero el equipo ha trabajado bien", declaró el lateral txuri-urdin tras la conclusión del encuentro.

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Aramburu admitió que al conjunto donostiarra le faltó fluidez para superar la propuesta defensiva del rival. "Nos faltó un poco de velocidad. Ellos se replegaban en bloque bajo y nos costó entrar. En la segunda parte nos costó un poco más y su equipo tuvo más tenencia de balón. Al final apretamos, pero se nos escapa la victoria", analizó.

Asimismo, el internacional venezolano reconoció que el desgaste físico acumulado terminó pasando factura a su equipo en la segunda mitad. "El cansancio nos afectó, sobre todo en la segunda parte. Se notó que quizás el Celta estaba un poco más entero, pero con el apoyo de nuestra gente fuimos hacia arriba. Tuvimos ocasiones, pero no ha podido ser", concluyó. EFE.

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pbl/cmm

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