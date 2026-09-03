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Hoy será noticia. Viernes 4 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta continúa inmersa en la crisis migratoria con la vista en el papel que pudo jugar Marruecos

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Ceuta/Madrid (EFE).- Ceuta cierra una semana inmersa aún en la crisis migratoria más importante de su historia, con la vista puesta ahora en el papel que pudo jugar Marruecos en la llegada masiva de migrantes de finales de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que aún no hay pruebas de la implicación del Gobierno de ese país.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El modelo de financiación autonómica llega al consejo con el rechazo de las comunidades del PP

Madrid (EFE).- La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes para aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno llega rodeada de tensión tras el rechazo de las comunidades del PP al plan del Ejecutivo.

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La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no acudirá y animado a sumarse al resto de autonomías.

PARTIDOS PP

Feijóo y Moreno abrirán en Málaga un curso político marcado por Ceuta y las elecciones

Málaga (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a participar este viernes en Málaga en el tradicional acto de apertura de curso político de su formación, marcado por la situación de Ceuta y las citas electorales, y en el que estará acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El líder nacional acudirá, en la localidad de Alhaurín el Grande, al conocido como 'acto de los huevos fritos', que el PP malagueño organiza anualmente como pistoletazo de salida del año político y que contará también con Moreno, presidente andaluz de esta fuerza política, según ha informado la formación.

VUELTA COLE

Los alumnos de Navarra, los primeros en volver a las aulas

Madrid (EFE).- Los alumnos de Navarra van a ser este viernes los primeros en volver a las aulas en el curso escolar 2026-2027, aunque la mayor parte de los ocho millones de estudiantes no universitarios en España iniciarán las clases la próxima semana con un calendario escalonado.

 Calendario marcado por movilizaciones del profesorado, una inversión familiar cada vez más elevada para afrontar la vuelta al cole y todas las miradas puestas en el comienzo de las clases en Ceuta.

NAVARRA OBRAS PÚBLICAS

El presidente de Acciona, citado en un juzgado por no comparecer en el Parlamento navarro

Pamplona (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, está citado este viernes para declarar como investigado en un juzgado de instrucción de Pamplona por su incomparecencia en dos ocasiones ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral.

La comparecencia está fijada a las 10:00 horas y, al estar en fase de instrucción, no tendrá el carácter de audiencia pública.

ELS JOGLARS

Els Joglars celebra 65 años enfrentando el 'Retablo' de Cervantes a la hiperconectividad

Madrid (EFE).- En la era de la inteligencia artificial y el teléfono móvil, el miedo a ser excluido del grupo sigue siendo el motor de las grandes mentiras colectivas. Con esta premisa, la compañía Els Joglars inaugura la temporada del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa con una adaptación del 'Retablo de las maravillas' de Cervantes, dirigida por Albert Boadella.

La obra, que podrá verse en la Sala Guirau desde este viernes 4 al 27 de septiembre, sirve también para conmemorar los 65 años sobre los escenarios de Els Joglars, la compañía teatral privada en activo más longeva de Europa, con 42 espectáculos a sus espaldas.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

El Festival de San Sebastián da a conocer la composición de los jurados

San Sebastián (EFE).- El Festival de San Sebastián, que ha dado a conocer a lo largo del verano las películas de su 74 edición, desvela la composición de los jurados de las diferentes secciones.

Así mismo, dará a conocer los nombres de algunos de los cineastas y estrellas que desfilarán este año por la alfombra roja.

EL TIEMPO

Temperaturas muy altas en casi toda España, con 15 regiones en aviso por calor

Madrid (EFE).- El episodio anómalo de calor para un mes de septiembre que afecta a España pondrá este viernes en aviso naranja o amarillo a quince comunidades autónomas de la península por temperaturas elevadas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas serán significativamente altas en la mayor parte de la península, en una jornada marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.

EFE

plv

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