Hacienda dice que tratará la financiación con las comunidades pese al plantón de Madrid

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Madrid, 3 sep (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha asegurado este jueves que todas las comunidades han confirmado su asistencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana para votar el nuevo modelo de financiación autonómica y ha criticado el "gamberrismo institucional" de Madrid por no ir y arengar a los territorios del PP a que no asistan.

Fuentes del Ministerio que dirige Arcadi España se han pronunciado así tras anunciar la Comunidad de Madrid que no asistirá mañana al CPFF y animar a las demás autonomías gobernadas por el PP a hacer lo mismo como vía para paralizar la reforma.

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"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya 'quorum' en la reunión", ha argumentado el Ejecutivo madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso, que considera que la ausencia de todas las autonomías gobernadas por el PP supondría "la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles" que quiere aprobar el Gobierno.

También "del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", ya que desde la Comunidad de Madrid consideran que el nuevo sistema de financiación autonómica ha sido pactado "de manera bilateral" entre el Gobierno y Cataluña, "de espaldas al resto" de autonomías.

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Según Hacienda, todas las comunidades de régimen común han confirmado ya su asistencia tras participar en la mañana del jueves en una reunión preparatoria que se ha llevado a cabo "en un clima de normalidad".

Por ello, ha tachado de "irresponsable" el llamamiento de la Comunidad de Madrid a "boicotear la reunión".

Asimismo, las mismas fuentes han destacado que Hacienda acude al CPFF "con ánimo constructivo y voluntad de diálogo" para reformar un sistema de financiación que lleva 12 años caducado y han recordado que ya aplazó el pasado 29 de julio su celebración a petición de las comunidades del PP.

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Ha señalado Hacienda nuevamente que la futura reforma del modelo de financiación autonómica se tiene que debatir y votar en última instancia en el Congreso para salir adelante.

EFE

cjr/jlp