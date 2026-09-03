Continúan las labores de estabilización del incendio de Sosas de Laciana (León)

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Madrid, 4 sep (EFE).- Un amplio dispositivo de efectivos del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) continúa trabajando durante la madrugada de este viernes para tratar de estabilizar el incendio declarado este jueves en Sosas de Laciana (León), ha informado la Junta.

El retén está formado por un técnico, nueve agentes medioamentales y celadores, siete cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres bulldozer y cinco Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Durante la tarde también han trabajado nueve medios aéreos, que se han retirado al caer la noche.

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El fuego se ha originado a las 17:22 horas y se ha llegado a declarar el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial(IGP), ya que el fuego podía suponer un grave riesgo para la población y bienes no forestales. Ante esta situación, un centenar de vecinos de esta localidad ha tenido que ser confinado, aunque ya se ha levantado dicha orden y se ha rebajado a uno el nivel del IGP. EFE