Carapaz: "Recuperar fuerzas después del Tour es complicado"

Guardar

Calar Alto (Almería), 3 sep (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), cuarto de la general en la Vuelta a España tras la duodécima etapa, volvió a intentar sacar tiempo en el sector de los favoritos, pero admitió que echó en falta el punto de forma mostrado en el Tour, donde se adjudico dos etapas.

"Ha sido un día duro y quise probar a ver cómo respondía. Lo intenté, no pude escaparme pero me agarré al final a rueda con Roglic y Gall. La última parte era más fácil. Estoy contento con la etapa", dijo Carapaz, cuarto a 3.53 minutos del líder, Enric Mas.

PUBLICIDAD

'La locomotora del Carchi' admitió que es difícil recuperar la forma después del Tour de Francia.

"Recuperar fuerzas después del Tour no es complicado, pero ahora tengo sensaciones similares a entonces. La Vuelta es dura, hay que ir día a día y seguir intentándolo", señaló. EFE

PUBLICIDAD