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Buitrago en un día perfecto: "Triunfo de etapa para el equipo y puntos para la montaña"

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Calar Alto (Almería), 3 sep (EFE).- Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta destacó en la cima de Calar Alto la importancia de una jornada completa, con triunfo de su compañero esloveno Jakob Omrzel y buena cosecha para el colombiano en su lucha por el maillot de la montaña.

"La verdad es que hoy, ha sido un día perfecto para nosotros: la etapa más los puntos, no podíamos tener mejor etapa", resumió en meta.

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El ciclista bogotano, de 26 años, encabeza la clasificación de la montaña con 52 puntos, seguido del belga Wout Van Aert con 30 y del español Enric Mas con 24.

"Estoy súper contento por Jakob Omrzel, ha sido un triunfo súper merecido. Es un chico de 20 años y tiene un gran talento. En lo personal, tuve un poco de pelea con Wout van Aert para los primeros puntos de montana, pero fue bien. Tengo un poco más de ventaja, luego contento", concluyó. EFE

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