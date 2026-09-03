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Antañón: "Es un buen punto en un estadio muy complicado"

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San Sebastián, 3 sep (EFE).- El joven centrocampista del Celta de Vigo, Andrés Antañón, valoró el empate sin goles cosechado este jueves ante la Real Sociedad en Anoeta, destacando el mérito de sumar en un "estadio complicado" tras su estreno como titular con el primer equipo celeste.

"Es un buen punto en un estadio muy complicado. Ambos hemos tenido nuestras ocasiones y nuestras fases de posesión. Nos vamos queriendo los tres puntos, pero hay que valorar este punto en un campo tan difícil como este", declaró el canterano vigués tras el encuentro.

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Antañón explicó los ajustes de Claudio Giráldez para cambiar la dinámica de su equipo tras el descanso. "El técnico nos pidió incidir en darle más intensidad a las jugadas y, cuando llegábamos al campo rival, tener más la bola y girarla para luego desarrollarla y hacerles más daño. Ha funcionado y en la segunda parte se ha visto otra cara del equipo", analizó el centrocampista.

Preguntado por la actuación arbitral y una posible acción de expulsión sobre el realista Yangel Herrera, el canterano prefirió no pronunciarse al no haber apreciado la jugada con claridad sobre el césped. "No me doy cuenta de la jugada, no te sabría decir", afirmó.

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Por último, Antañón mostró su satisfacción en el plano personal tras haber disputado sus primeros minutos del curso saliendo desde el inicio. "Estoy muy contento por salir de inicio. Me queda la pena de no habernos llevado los tres puntos, pero hay que dar valor a lo conseguido aquí", concluyó. EFE

pbl/plv

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