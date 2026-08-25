El gobierno catalán inicia el curso con las huelgas de docentes y Rodalies sobre la mesa

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Barcelona, 25 ago (EFE).- El gobierno catalán de Salvador Illa retoma este martes la actividad con la primera reunión del Consell Executiu tras el parón veraniego con el conflicto abierto con los profesores y el traspaso de la línea R1 de Rodalies como principales carpetas en el ámbito de la gestión gubernamental.

El ejecutivo de Illa arranca esta semana su tercer año y el próximo viernes 28 y sábado 29 de agosto celebrará unas jornadas de trabajo en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), para abordar su estrategia y prioridades en este nuevo curso.

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El conflicto con los sindicatos de profesores tomó fuerza a finales del curso pasado, con 23 huelgas durante la primera mitad del año, y el Govern sigue sin poder resolverlo, después de que los profesores rechazaran el preacuerdo alcanzado entre la conselleria de Educación y los sindicatos mayoritarios (Ustec y Professors de Secundària).

En este sentido, ya está prevista una huelga para el 8 de septiembre, el primer día de curso, y la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha exigido este lunes al Departamento de Educación que retome las negociaciones con los sindicatos para evitar más paros.

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En el ámbito educativo, también sigue pendiente esclarecer el error en la elaboración de las pruebas de evaluación educativa PISA en Cataluña.

El Parlament tiene previsto votar una solicitud de comparecencia para que Illa dé explicaciones sobre esta cuestión.

Las infraestructuras serán uno de los principales asuntos que el presidente catalán, Salvador Illa, y sus consellers abordarán en las jornadas en el Monestir de les Avellanes.

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En este sentido, la mejora del funcionamiento de Rodalies y los avances en el traspaso son asignaturas pendientes del Ejecutivo.

En una de las últimas ruedas de prensa antes de verano, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ya señaló que está previsto que en septiembre se celebre una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (CMAEF) para sellar el traspaso de la línea R1.

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Esta será la primera línea que el Estado transfiera al gobierno catalán, a la que deberían seguir las líneas R2 Sur y R3.

Esta primera reunión del Govern llega también con críticas de algunos partidos de la oposición por la gestión de las lluvias torrenciales del fin de semana en Tarragona. EFE

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