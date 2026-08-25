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Aviso amarillo por lluvias en Asturias y por elevadas temperaturas en Baleares y Valencia

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Madrid, 25 ago (EFE).- Solo tres comunidades tienen este martes activados avisos meteorológicos por lluvias y temperaturas elevadas, en un día en el que únicamente se esperan precipitaciones significativas en Asturias y que en general estará marcado por la vuelta de la estabilidad en la mayor parte del territorio peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet) ha emitido este martes advertencias por lluvias en el Principado de Asturias, si bien la alerta no supera el nivel de peligro bajo -amarillo- y afectará a la comunidad durante la tarde, de 14:00 a 22:00 horas, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado.

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Por otra parte, Aemet ha emitido alerta amarilla por calor en Baleares y también en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que podrán alcanzar los 36 grados en ambas comunidades.

En Baleares, la isla más castigada por los elevados valores térmicos será Mallorca -tanto el levante mallorquín como el norte y nordeste del territorio-, que mantendrá la alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.

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En la Comunidad Valenciana tampoco se librarán de los elevados valores, con los litorales norte y sur de la provincia de Valencia bajo alerta amarilla entre las 13:00 y las 20:00 horas por temperaturas máximas también de 36 grados que incluso podrán superarse en las zonas de interior. EFE

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