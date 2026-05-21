Espana agencias

La base sueca Klara Holm deja el Spar Girona

Guardar
Google icon

Girona, 21 may (EFE).- La base sueca Klara Holm, una de las jugadoras fundamentales del Spar Girona en las dos últimas temporadas, abandona el equipo, según informó este jueves el club catalán.

Holm, de 26 años y 173 centímetros, fue elegida en el cinco ideal de la Liga Femenina Endesa del curso 2024-2025, con 10,4 puntos, 5,5 rebotes, 2,8 asistencias y 16,5 créditos de valoración por partido, y esta temporada ha vuelto a ser una de las piezas más importantes del equipo de Roberto Íñiguez.

PUBLICIDAD

Fue incluida en el quinteto ideal de la Final a Seis de la Euroliga y fue la MVP de la ida de las semifinales del 'playoff' por el título de la Liga Femenina Endesa, con 12 puntos, seis rebotes, tres asistencias y 21 créditos de valoración contra el Valencia Basket.

Esta temporada ha promediado 9,9 puntos, 5,5 rebotes, 3,3 asistencias y 15,1 créditos de valoración en las competiciones nacionales, con unos números de 17,5 puntos, siete rebotes y 24,8 créditos de valoración en los encuentros del 'playoff' por el título.

PUBLICIDAD

En la Euroliga ha promediado 9,4 puntos, 5,7 rebotes, 3,6 asistencias y 14,6 de valoración.

El club gerundense destacó en las redes sociales que su "entrega" y su "profesionalidad" han dejado huella en Fontajau y le da las gracias por "representar el club con esta actitud hasta el final". EFE

asm/fa/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El Cabril llega al 84,87 % de ocupación y espera completar su ampliación en 2031

Infobae

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Vox evita hablar de sillones, pero fija como modelo los pactos donde gobiernan junto al PP

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurren el archivo de la querella contra el colegio de su hija

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero