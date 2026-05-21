La base sueca Klara Holm deja el Spar Girona

Girona, 21 may (EFE).- La base sueca Klara Holm, una de las jugadoras fundamentales del Spar Girona en las dos últimas temporadas, abandona el equipo, según informó este jueves el club catalán.

Holm, de 26 años y 173 centímetros, fue elegida en el cinco ideal de la Liga Femenina Endesa del curso 2024-2025, con 10,4 puntos, 5,5 rebotes, 2,8 asistencias y 16,5 créditos de valoración por partido, y esta temporada ha vuelto a ser una de las piezas más importantes del equipo de Roberto Íñiguez.

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Fue incluida en el quinteto ideal de la Final a Seis de la Euroliga y fue la MVP de la ida de las semifinales del 'playoff' por el título de la Liga Femenina Endesa, con 12 puntos, seis rebotes, tres asistencias y 21 créditos de valoración contra el Valencia Basket.

Esta temporada ha promediado 9,9 puntos, 5,5 rebotes, 3,3 asistencias y 15,1 créditos de valoración en las competiciones nacionales, con unos números de 17,5 puntos, siete rebotes y 24,8 créditos de valoración en los encuentros del 'playoff' por el título.

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En la Euroliga ha promediado 9,4 puntos, 5,7 rebotes, 3,6 asistencias y 14,6 de valoración.

El club gerundense destacó en las redes sociales que su "entrega" y su "profesionalidad" han dejado huella en Fontajau y le da las gracias por "representar el club con esta actitud hasta el final". EFE

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