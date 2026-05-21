Joaquín Rodríguez: "Tenemos que ganar al UCAM Murcia porque es la vida para nosotros"

Zaragoza, 21 may (EFE).- El jugador uruguayo del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez ha destacado este jueves la importancia de lograr una victoria en casa este domingo (12.30 horas), de cara a afianzar la permanencia en la Liga Endesa: "Tenemos que ganarle a Murcia porque es la vida para nosotros".

En una rueda de prensa, el alero ha observado que los rojillos saben a quién se enfrentan, un equipo "que está en la parte de la tabla más alta", que "lo ha hecho increíble todo el año".

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No obstante, ha señalado que el Casademont debe "buscar la manera de ganar", después de caer en la anterior jornada en el pabellón Príncipe Felipe ante el colista, el Covirán Granada, un duelo que, ha apostillado, deberían haber vencido.

En ese sentido, ha observado que en la ACB "cualquiera le ha ganado a cualquiera" y ha añadido que, ahora, la escuadra zaragozana tiene que tratar de dar un batacazo y obtener el triunfo ante el UCAM Murcia.

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Para Rodríguez, el de este domingo es el partido "más importante" de lo que resta de temporada, con un calendario que obligará al Casademont a jugar tres duelos en seis días.

Como ha relatado, para el encuentro ante el conjunto murciano el equipo tiene "toda la semana" de descanso, juega en casa y una victoria daría "cierta tranquilidad" para lo que queda de campaña.

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En cuanto a la situación en el equipo tras la destitución del entrenador Joan Plaza, anunciada el domingo, ha afirmado que la semana ha sido "un poco rara" y ha observado que "nadie" se esperaba el cese.

"Creo que también el club está tomando sus medidas y hay que ser conscientes de que están buscando lo mejor y que están buscando que demos un paso adelante", ha apostillado.

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Al respecto, ha insistido en que la entidad rojilla "está tratando de decir hay que sacar esto adelante como sea" y que el jugador, que es "maduro", se de cuenta de que "hay algo que está mal".

"Los jugadores tenemos que ser conscientes que los que estamos ahí adentro somos nosotros y que el domingo tenemos que ganar. Lo único que vale es ganar y hay que venir acá preparados para conseguir la victoria", ha recalcado. EFE

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