Espana agencias

Joaquín Rodríguez: "Tenemos que ganar al UCAM Murcia porque es la vida para nosotros"

Guardar
Google icon

Zaragoza, 21 may (EFE).- El jugador uruguayo del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez ha destacado este jueves la importancia de lograr una victoria en casa este domingo (12.30 horas), de cara a afianzar la permanencia en la Liga Endesa: "Tenemos que ganarle a Murcia porque es la vida para nosotros".

En una rueda de prensa, el alero ha observado que los rojillos saben a quién se enfrentan, un equipo "que está en la parte de la tabla más alta", que "lo ha hecho increíble todo el año".

PUBLICIDAD

No obstante, ha señalado que el Casademont debe "buscar la manera de ganar", después de caer en la anterior jornada en el pabellón Príncipe Felipe ante el colista, el Covirán Granada, un duelo que, ha apostillado, deberían haber vencido.

En ese sentido, ha observado que en la ACB "cualquiera le ha ganado a cualquiera" y ha añadido que, ahora, la escuadra zaragozana tiene que tratar de dar un batacazo y obtener el triunfo ante el UCAM Murcia.

PUBLICIDAD

Para Rodríguez, el de este domingo es el partido "más importante" de lo que resta de temporada, con un calendario que obligará al Casademont a jugar tres duelos en seis días.

Como ha relatado, para el encuentro ante el conjunto murciano el equipo tiene "toda la semana" de descanso, juega en casa y una victoria daría "cierta tranquilidad" para lo que queda de campaña.

En cuanto a la situación en el equipo tras la destitución del entrenador Joan Plaza, anunciada el domingo, ha afirmado que la semana ha sido "un poco rara" y ha observado que "nadie" se esperaba el cese.

"Creo que también el club está tomando sus medidas y hay que ser conscientes de que están buscando lo mejor y que están buscando que demos un paso adelante", ha apostillado.

Al respecto, ha insistido en que la entidad rojilla "está tratando de decir hay que sacar esto adelante como sea" y que el jugador, que es "maduro", se de cuenta de que "hay algo que está mal".

"Los jugadores tenemos que ser conscientes que los que estamos ahí adentro somos nosotros y que el domingo tenemos que ganar. Lo único que vale es ganar y hay que venir acá preparados para conseguir la victoria", ha recalcado. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El Cabril llega al 84,87 % de ocupación y espera completar su ampliación en 2031

Infobae

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Vox evita hablar de sillones, pero fija como modelo los pactos donde gobiernan junto al PP

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurren el archivo de la querella contra el colegio de su hija

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero