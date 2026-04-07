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El Dreamland Gran Canaria anuncia la destitución de su entrenador, Jaka Lakovic

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Las Palmas de Gran Canaria, 7 abr (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha oficializado este martes la destitución de su entrenador, Jaka Lakovic, arrastrado por la mala racha de resultados que mantiene al equipo canario a tan solo un partido de los puestos de descenso a Primera FEB con un balance de siete victorias y dieciocho derrotas en Liga Endesa.

Víctor García, hasta ahora segundo entrenador del cuadro claretiano, se hará cargo del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador, ha anunciado el club amarillo en un comunicado.

La destitución de Lakovic llega tras una temporada en la que los grancanarios acumulan un balance de 7-18 en Liga Endesa, con once derrotas en los últimos doce partidos, la ausencia en la Copa del Rey y la eliminación en la ronda de top 16 en Liga de Campeones, unos guarismos que han desencadenado la ruptura del vínculo que unía al esloveno hasta 2027.

El preparador balcánico abandona la entidad amarilla en su cuarta temporada al frente del equipo, con un balance de 213 partidos, de los cuales 129 de ellos fueron Liga Endesa con 62 victorias y 67 derrotas, a lo que se suman 54 encuentros en Eurocopa, con la consecución del título de 2023, doce en Liga de Campeones más tres participaciones en la Copa del Rey.

Jaka Lakovic aterrizó en la isla en el verano de 2022, procedente del Ratiopharm Ulm alemán, y, según ha indicado el club, ha "dejado una huella imborrable en la historia del club".

"El Club Baloncesto Gran Canaria agradece la profesionalidad y el compromiso mostrados por el técnico en estos cuatro años, y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales", resaltan desde la entidad. EFE

phd/mrgz/jl

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