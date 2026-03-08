Nombran 'enfermero referente' a título póstumo a un capitán fallecido en Adamuz

Ceuta, 8 mar (EFE).- El Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta ha rendido este domingo un homenaje al capitán enfermero Álvaro García Jiménez, perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, que iba en uno de los trenes del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Este colegio oficial ha aprovechado la celebración de una eucaristía para conmemorar su patrón, San Juan de Dios, en la parroquia de San Juan de Dios en Villajovita y rendir este homenaje.

Los padres y la hermana de Álvaro García han asistido a la misa y han recibido una insignia en la que se le nombra "enfermero referente" a título póstumo.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno ceutí, Nabila Benzina, han asistido a esta misa en la que se ha celebrado este homenaje.

El capitán, de 32 años, destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, regresaba a la ciudad ceutí cuando se produjo el accidente ferroviario.

El militar ejercía su labor en el acuartelamiento del Serrallo y recientemente había participado en una misión internacional en Irak como parte del contingente español desplegado en esta zona.

El fallecido estudió en el IES Siete Colinas de Ceuta y la carrera en el campus de Ceuta de la Universidad de Granada. EFE

(foto)