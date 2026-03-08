Espana agencias

Higinio Rivero, lejos del diploma en biatlón individual

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- El vizcaíno Higinio Rivero, vigésimo tercero en la prueba de biatlón individual de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, se quedó lejos de los diplomas en su segunda competición en la disciplina antes de pasar al esquí de fondo en los próximos días.

Higinio Rivero está haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al ser el primer español en competir en tres deportes en diferentes Juegos. Antes lo había hecho en piragüismo y ahora lo hará en esquí de fondo y biatlón, disciplina en la que debutó en la jornada inaugural con un vigésimo puesto en la prueba de sprint.

En la segunda jornada, en la prueba de biatlón individual, Higinio no pudo meterse entre los veinte primeros ni pelear por los diplomas. Concluyó en el puesto 23 con un tiempo de 45:06.8, muy lejos del podio que ocuparon con los chinos Zixu Liu, con el oro, y Zhongwu Mao, con la plata, y el bronce del ucraniano Taras Rad.

"Las sensaciones muy buenas con el esquí. Me he encontrado muy cómodo esquiando pero el problema ha sido la segunda tirada, que cuatro fallos te quitan de carrera. Aún así hemos seguido manteniéndonos psicológicamente en la carrera para hacerla como teníamos que hacer. Para el tiro había rachas de viento y, entre eso y los fallos, no se ha dado bien, pero estamos contentos; a corregir errores y pensar en la próxima", dijo Higinio, al terminar la prueba. EFE

EFE

