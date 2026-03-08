Feijóo: "El machismo es tan estructural al 'sanchismo' como la corrupción"

Tordesillas (Valladolid), 8 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo, Día Internacional de la Mujer, que el Gobierno de España "ha humillado a las mujeres" con actuaciones que reflejan que "el machismo es tan estructural al 'sanchismo' como la corrupción".

"Primero, vivir de ese oficio lucrativo que es la prostitución, después tener a miembros del Gobierno y a miembros de la administración socialista consumiendo prostitución pagada con dinero público", ha comenzado Feijóo en una enumeración lanzada en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León, en el municipio vallisoletano de Tordesillas.

El dirigente del PP ha añadido que el PSOE no puede "dar lecciones" por haber tenido a algunos de sus cargos acosando a mujeres, "incluso en el Palacio de la Moncloa", y porque se han producido "fallos inaceptables en las pulseras anti maltrato".

También ha responsabilizado al Gobierno de que las violaciones se hayan "triplicado", de la excarcelación de "pederastas y violadores" y de que "el primer policía de España", en referencia al director operativo de la Policía Nacional, esté "acusado de violación".

"Este es el resumen de la política feminista del PSOE", ha planteado Feijóo, convencido de que "Sánchez ha hecho de España un lugar peor para ser mujer".

Sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Feijóo ha pedido dedicarles "este y todos los días del año" y ha defendido la inexistencia de "cuotas" en el funcionamiento interno del PP, donde ha afirmado que existe "igualdad real y respeto a las mujeres".

En este sentido, ha asegurado que en el PP han roto "techos de cristal de las mujeres" al situar a una mujer como la primera ministra del Gobierno de España, a las primeras presidentas del Congreso y del Senado, la primera vicepresidenta de la Comisión Europea y actualmente dos mujeres ostentan la portavocía del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y la Cámara Alta, Alicia García.

"Dos mujeres de Castilla y León que han mamado en la cantera del Partido Popular de Castilla y León y en el Gobierno de Castilla y León", ha afirmado antes de recordar también, respecto a las elecciones en esta Comunidad, que siete de los nueve primeros lugares en las listas son ocupados por mujeres.EFE

(foto) (vídeo)