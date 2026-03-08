Espana agencias

El turco Gözübüyük arbitrará el Atleti-Tottenham y el italiano Guida el Newcastle-Barça

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El turco Serdar Gözübüyük pitará el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Tottenham en el estadio Metropolitano de la capital de España, mientras que el italiano Marco Guida arbitrará el Newcastle-Barcelona en St. James's Park.

Los asistentes del italiano en esa ciudad del norte de Inglaterra serán sus compatriotas Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, en las bandas; Matteo Marcenaro, cuarto árbitro; y Daniele Chiffi y Marco Di Bello, al frente del vídeo, informó la UEFA.

En Madrid, el colegiado turco estará asistido por los neerlandeses Patrick Inia y Rogier Honig, en las bandas; Jeroen Manschot, de cuarto árbitro; y Pol van Boekel y Rob Dieperink. EFE

 

