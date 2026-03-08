Espana agencias

David de Miranda borda el toreo en Olivenza

Por Antonio Castañares.

Olivenza (Badajoz), 8 mar (EFE).- David de Miranda ha explicado este domingo en la bella plaza oliventina el porqué de su condición de figura del toreo. Condición a la que se llega aunando una serie de virtudes, y todas juntas aclaran acerca de los atributos de un torero, todos difíciles de poseer.

David los tiene, el primero la sinceridad y la verdad con la que está ante el toro; además, una serie de cualidades estrictamente taurinas, como son la solvencia técnica, la cabeza, la colocación, la pureza y, como culmen, la belleza que brota con naturalidad.

Todo eso lo ha dejado claro el onubense en una mañana mágica ante la selecta afición oliventina, extremeña, española, portuguesa y de más allá que se dan cita ante un acontecimiento como es esta feria.

David de Miranda toda la mañana estuvo solvente pero tuvo la suerte de sortear un gran toro de Domingo Hernández, que era una pintura, el segundo, al que se le dio una merecida vuelta al ruedo.

Con él todo lo que hizo el torero fue bueno, y era difícil estar a la altura de un animal tan enclasado. Valiente con el capote, se lo pasaba muy cerca. Impávido y sin rectificar, fueron seis los estatuarios desde el centro del anillo con los que dio comienzo a su faena, a los que siguieron un natural y uno de pecho, soberbios los dos.

El toreo en redondo brotaba como consecuencia de lo ligeros que eran los toques, o de la ausencia de ellos. La ligazón y la belleza eran consustanciales a un toreo de tanta suavidad, y de tanta cadencia y belleza. Fue una faena rotunda que dejó un profundo regusto en los tendidos, y que fue premiada con dos orejas clamorosas.

También estuvo solvente ante el quinto, un toro bruto, que iba y venía sin clase, pero al que también se lo pasó cerca.

Borja Jiménez abrió cartel. Tuvo un primer toro justo de raza pero manejable, al que hizo una faena de torero puesto. Con la premisa de toques fuertes, que minoran la belleza del toreo, y de llevarlo en línea, logró tandas ligadas que tuvieron eco en los tendidos, al final en la corta distancia. Estocada caída y oreja.

El cuarto tuvo un buen pitón izquierdo que el sevillano supo ver y al que hizo una faena larga, entonada y al final a menos. Paseó otra oreja que le abría la puerta grande.

En Marco Perez hay un torero valeroso y de incuestionable garra. Sorteó en primer lugar un manso de libro, con acusada querencia a las tablas, al que buscó las vueltas y tras consentirle le hizo una faena meritoria.

Ante el sexto llegó lo que nunca se desea: un volteretón en extremo aparatoso, tras perderle la cara al toro cuando lo llevó al caballo. El susto fue grande, le llevaron a la enfermería pero salió a matarlo.

Supo el salmantino estar ante él, conocedor de lo que había que hacer: adelantarle la muleta y dejársela puesta. Con sentido del temple llegó a los tendidos y tras una gran estocada paseó dos orejas.

FICHA DEL FESTEJO. 3 toros de La Ventana del Puerto y 3 de Domingo Hernández (2°, 3° y 4°). Bien presentados, dieron juego desigual. Al segundo se le dio la vuelta al ruedo. Pesos: 528, 513, 552, 556, 552 y 524 kilos.

Borja Jiménez de tabaco y oro. Estocada desprendida (Oreja); estocada (Oreja tras aviso).

David de Miranda, de verde hoja y oro. Pinchazo y estocada (Dos orejas); media estocada (Palmas)

Marco Pérez, de blanco y oro. Pinchazo y estocada (Oreja); estocada (Dos orejas).

Olivenza. 3ª de feria. Corrida matinal. Casi dos tercios de plaza cubierta. Los tres toreros debutaban en Olivenza e hicieron destocados el paseíllo. Al final los tres salieron a hombros.

