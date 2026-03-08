Badloe y Lamadrid, principales atracciones en los IQFOIL Games en Cádiz

Cádiz, 8 mar (EFE).- El campeón olímpico neerlandés Kiran Badloe y la española Pilar Lamadrid se presentan como atracciones desde este lunes en la segunda prueba puntuable de los iQFOiL Games, que se disputarán en aguas de la Bahía de Cádiz hasta el viernes con más de ciento sesenta participantes.

Esta prueba de referencia de la clase olímpica iQFOiL reúne a deportistas de primer nivel en un escenario especialmente exigente como es la bahía gaditana y ya ha pasado anteriormente por Lanzarote, informo la organización.

En esta edición participan 165 deportistas de 35 países, de los cuales 44 son españoles, en una cita que tiene como base el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV) en El Puerto de Santa María.

Junto a Badloe, en categoría masculina se presentan deportistas como el brasileño Mateus Isaac, representante olímpico; y el neerlandés Finn Brull, una de las grandes promesas juveniles del circuito tras lograr la medalla de bronce en el Mundial 2025.

Entre los españoles, el foco se sitúa especialmente en Antonio Medina, actual campeón de España y campeón de la Copa de España, título logrado hace apenas una semana en la Bahía de Cádiz durante la Semana Olímpica Andaluza.

El balear Nacho Baltasar, último representante olímpico de la clase, o el catalán Guillem Segu, mantendrán el pulso deportivo entre los hispanos.

En categoría femenina, todas las miradas apuntan a la olímpica andaluza Pilar Lamadrid en una cita que afronta como última regata previa al primer gran desafío internacional de la temporada, el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca, primer paso del nuevo ciclo olímpico hacia Los Ángeles.

Lamadrid, actual campeona de España, prevé una fuerte oposición internacional, con especial atención a la estadounidense Dominique Stater. EFE

