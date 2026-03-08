Espana agencias

Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde jugarán la final del parejas femenino

Bilbao, 8 mar (EFE).- Las combinaciones Olatz Arrizabalaga-Arrate Bergara y Alize Sagardui-Enara Gaminde jugarán el próximo día 22 en el frontón Astelena de Eibar la final del Campeonato de Parejas, uno de los torneos de referencia del calendario femenino de pelota vasca, tras imponerse en las semifinales disputadas en Agurain.

En un frontón alavés abarrotado en la primera semifinal Arrizabalaga y Bergara, que se presentaban invictas a este partido, se han impuesto a Ainhoa Ruiz de Infante y Nora Mendizabal en un partido bastante más ajustado de lo que reflejó el marcador final de 22-14.

El segundo billete para el partido por las 'txapelas' se ha decidido en un duelo dominado desde el primer tanto por Sagardui y Gaminde frente a las veteranas Amaia Aldai y Miriam Arrillaga resuelto por un resultado de 22-12 para la jovencísima pelotari navarra de solo 14 años y la zaguera vizcaína. EFE

