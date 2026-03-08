2-0. El Getafe manda al descanso con goles de Femenía y Satriano

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- El Getafe, con los tantos de Kiko Femenía y del uruguayo Martín Sartriano en los minutos 28 y 45 gana 2-0 al Betis después de la primera parte del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum.

Femenía marcó con un gran disparo desde dentro del área que rebotó en el larguero antes de tocar la red de la portería defendida por Álvaro Valles.

Después, el Betis dispuso de su mejor ocasión con una falta lanzada por el 'Cucho' Hernández que salvó David Soria y, al borde del descanso, Satriano aumentó la renta con una vaselina sobre el portero del cuadro verdiblanco. EFE

