2-0. El Getafe manda al descanso con goles de Femenía y Satriano

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- El Getafe, con los tantos de Kiko Femenía y del uruguayo Martín Sartriano en los minutos 28 y 45 gana 2-0 al Betis después de la primera parte del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum.
Femenía marcó con un gran disparo desde dentro del área que rebotó en el larguero antes de tocar la red de la portería defendida por Álvaro Valles.
Después, el Betis dispuso de su mejor ocasión con una falta lanzada por el 'Cucho' Hernández que salvó David Soria y, al borde del descanso, Satriano aumentó la renta con una vaselina sobre el portero del cuadro verdiblanco. EFE
jjl/og
Últimas Noticias
El PP exige explicaciones al Gobierno por el aumento de la entrada de migrantes a Ceuta
PNV reprocha al Gobierno que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones
La portavoz jeltzale Maribel Vaquero exige que se aclare la reacción oficial tras las acciones militares entre Washington y Teherán, pidiendo transparencia y diálogo, y subraya la necesidad de priorizar el respeto al derecho internacional y los derechos humanos
La mexicana Ramos gana por delante de la española Monje el maratón de marcha de Dudince
Almeyda modifica media defensa e Íñigo Pérez revoluciona su once
Cinco heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia
MÁS NOTICIAS