0-1. El Southampton sorprende al Fulham

Londres, 8 mar (EFE).- De penalti y en el tiempo de descuento, el Southampton sorprendió al Fulham y se clasificó a los cuartos de final de la FA Cup.

Los 'Saints', que están este año en el Championship (Segunda división) y sufriendo para entrar en 'playoffs', tuvieron ocasiones más que de sobra durante el partido para llevárselo, especialmente un mano a mano que erró Leo Scienza por pecar de poco generoso, pero fue un penalti en el minuto 91 el que les dio la victoria.

También perdonó mucho el equipo de Marco Silva, al que además le anularon uno de los goles más surrealistas de los últimos tiempos. El portero del Southampton intentó sacar rápido de portería, golpeó con la pelota a un compañero y la bola le cayó a Rodrigo Muñiz, que marcó a puerta vacía. El árbitro, sin embargo, anuló el tanto porque, según este, no había autorizado a que se sacara de portería.

Con un equipo plagado de suplentes, pero aun así con mucha calidad, con Oscar Bobb, Emile Smith Rowe y Samu Chukwueze, el Fulham parecía haberse resignado al tiempo extra en Craven Cottage, pero en el minuto 91, una pérdida de balón originó un pase en profundidad para Finn Azaz, que fue zancadilleado por Joachim Andersen.

El Fulham reclamó fuera de juego de Azaz, pero no lo había, y Ross Stewart tomó la responsabilidad de transformar desde los once metros. Su disparo, fuerte y a un lado, lo llegó a rozar con los dedos Benjamin Lecomte, pero no lo suficiente como para evitar que entrara. A la desesperada, Marco Silva metió al mexicano Raúl Jiménez para los últimos cinco minutos, pero al Fulham no le dio tiempo al milagro y se queda eliminado de esta FA Cup.

El Southampton, el octavo del Championship, estará en el sorteo de cuartos de final. EFE

EFE

