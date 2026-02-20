Espana agencias

El recreo de hormigón y fútbol deja paso al patio inclusivo, una realidad en España

Madrid, 20 feb (EFE).- Los patios inclusivos, objeto de una nueva polémica política, se extienden por colegios de toda España con el objetivo de que los escolares compartan sin conflictos el espacio de recreo, que deja atrás la superficie dura y hormigonada de antaño, dedicada sobre todo a canchas deportivas para jugar al fútbol.

Muchos son los centros educativos de distintas comunidades autónomas que, haciendo uso de su capacidad organizativa, ya han implantado este modelo con normalidad, según datos recabados por las delegaciones EFE en diversas comunidades autónomas.

Juegos y actividades lúdicas, talleres y deportes alternativos forman parte de los recreos, de modo que todos los alumnos encuentran respuesta a sus gustos y motivaciones.

En los centros de nueva construcción, los patios responden a estas necesidades gracias a los diseños arquitectónicos con espacios más verdes y diversificados, mientras que, en los más antiguos, se reparte el espacio con acuerdo de los alumnos, tutelados por los docentes.

Los hay que incluyen en sus recreos ajedrez, clubes de lectura, ganchillo, costura, origami o relajación, para avanzar en la integración y evitar los sesgos de género.

La acalorada discusión política surgió en Ibiza a raíz de una moción presentada por Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni para convertir los patios en espacios más verdes e inclusivos, eliminando la centralidad de los campos de fútbol, que ocupan el “hasta el 80 % del patio”.

La chispa saltó por los comentarios en el pleno de Angie Roselló, concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, quien aseguró: “No he visto otro deporte donde haya más seguridad, donde haya más 'hooligans' y cada día haya más hostias entre las personas”.

En un mensaje posterior remitido a EFE, Roselló, que además es docente, señaló que “el fútbol en sí no es malo” y que tiene “valores muy positivos”, aunque se han "normalizado unos comportamientos y actitudes que están provocando estas situaciones, más de los adultos que de los menores”, aunque los segundos copian lo que hacen los primeros.

La concejala también consideró contradictorio que la misma moción, rechazada en Sant Antoni, se haya aprobado con el “voto unánime” en Santa Eulària.

Al menos 20 centros educativos públicos de la isla de Ibiza, nueve de primaria y los once de secundaria, ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares, según datos recabados por EFE.

Agustín Rodríguez es profesor de Educación Física del colegio público logroñés Varia, donde el patio inclusivo está implantado desde hace diez años, con la ventaja de tener una ratio de unos 15 alumnos por aula.

Es "un patio de todos y para todos", donde todo el alumnado se siente partícipe, siente su recreo como propio y todos puedan participar, de forma voluntaria, en las actividades que ellos mismos consensúan para cada día de la semana, ha explicado a EFE este docente, formador en este ámbito de profesorado de otros centros del país.

Cree que los patios inclusivos son un modelo que "viene para quedarse" en España por su capacidad demostrada para hacer descender la conflictividad del alumnado en los recreos y convertir este tiempo en un momento de diversión para los escolares, en el que no solo se sale a jugar sino también a aprender.

Por eso, apela a no politizar el término y a su necesaria regulación normativa en las comunidades autónomas.

Desde Galicia a Andalucía, La Rioja o Navarra, los patios inclusivos son ya una realidad. Algunas de las iniciativas han sido galardonadas en certámenes internacionales y se enmarcan en programas de inclusión, para frenar el absentismo y fomentar los hábitos de vida saludables.

Un ejemplo de éxito es el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), cuyo director, Manuel Ruiz Ferrari, detalla a EFE que pusieron en marcha los recreos inclusivos "de manera más estructurada" hace tres cursos académicos.

Hay actividades como campeonatos de baloncesto, de bádminton, de deportes cooperativos o de otras disciplinas "menos mayoritarias", talleres de ajedrez, de costura, de ganchillo, de relajación -para paliar la ansiedad en época de exámenes- o de origami.

Incluso en talleres como los de costura o de ganchillo "no hay mucho sesgo de género, y participan también bastantes chicos", según Ruiz Ferrari.

Hasta 250 centros escolares públicos navarros cuentan ya con un patio inclusivo. El director del Servicio de Infraestructuras del Departamento navarro de Educación, Eneko Ardaiz, explica a EFE que los centros nuevos se están construyendo con criterios de inclusión, mientras que los existentes están siendo revisados paulatinamente para su transformación.

Recuerda que el "patio duro" tradicional que se pretende dejar atrás consistía en superficies hormigonadas ocupadas por pistas deportivas, que usaba mayoritariamente el alumnado masculino.

Los inclusivos son "patios verdes", sin pistas deportivas o relegadas a espacios secundarios, en los que el núcleo central son otras texturas, además de caminos vegetales, árboles, bancos y anfiteatros, con lo que se pretende "integrar absolutamente a todo el alumnado".

Desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia señalan que esto no es "nada nuevo" y que los centros educativos gallegos llevan años trabajando en ello. EFE

