La menor violada en Hortaleza (Madrid) ratifica la agresión sexual e identifica al agresor

Madrid, 13 feb (EFE).- La menor de 14 años que fue víctima de una violación en agosto de 2025 en el barrio madrileño de Hortaleza ha ratificado que fue agredida sexualmente y vejada por un joven al que ha identificado como el que fue arrestado tras los hechos y actualmente permanece en prisión.

La víctima ha prestado testimonio (exploración en términos jurídicos al referirse a un menor) este viernes ante el juez que investiga el suceso y lo ha hecho en la denominada cámara Gesell, que es un lugar habilitado especialmente para que declaren menores, en un ambiente más cercano que el de una sala de vistas, y su testimonio quede grabado como prueba preconstituida de cara al resto del proceso.

La exploración ha contado con todas la garantías procesales y la menor, que ahora tiene 15 años, ha relatado cómo la vejó y la agredió sexualmente un joven que ha identificado y que coincide con el que fue arrestado tras la agresión, según ha explicado a EFE el letrado de la acusación particular, Alfredo Arrién.

Es la segunda vez que la niña declara, ya que tuvo que hacerlo tras la agresión ante el juez de menores que llevó el caso inicialmente, según ha recordado su letrado, que ha afirmado que la fase de instrucción entra ya en su recta final.

Así el proceso sigue avanzando en el juzgado de instrucción número 38 de Madrid, que se hizo cargo del caso una vez que se determinó que el detenido, Mohamed R. de nacionalidad marroquí, era mayor de edad y no menor, como aseguraba y por lo que vivía en un centro de acogida cercano al lugar de la violación.

El letrado de la familia de la víctima ha explicado a la prensa que el investigado sigue en prisión provisional, y su abogada va a tratar de regularizar su situación administrativa porque al parecer no tiene antecedentes penales, sino solo policiales.

Además, ha asegurado que pedirá la máxima pena posible y, convencido de que será condenado, solicitará su expulsión España cuando cumpla dos tercios de la pena de prisión que se determine.

El presunto violador fue detenido en agosto en el centro de acogida en el que residía y, tras conocerse el suceso, hubo protestas alentadas por Vox que no autorizó la Delegación del Gobierno, así como la agresión a jóvenes del centro de acogida por parte de encapuchados. EFE

