Madrid, 6 feb (EFECOM).- La producción de la industria alimentaria creció un 1,7 % en 2025 respecto al año anterior, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en diciembre, la producción de la industria de la alimentación ascendió un 3,1 % anual, de acuerdo con la serie original de dicho índice.

La producción en la fabricación de bebidas subió un 2,1 % en la media de 2025, mientras que en diciembre despuntó un 7,9 % respecto al mismo mes de 2024.

La estadística no recoge los datos de la industria del tabaco.

En términos generales, la producción industrial española creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero.

La evolución del IPI en diciembre se debió principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero, que crecieron un 4,9 %, y de la energía, con un incremento del 4,6 %.

También tiraron al alza, aunque en menor medida, los bienes de consumo duradero (1,6 %), los bienes de equipo (1,4 %) y los bienes intermedios (0,9 %). EFECOM