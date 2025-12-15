infobae

Cae una banda de narcotraficantes que suministraba combustible a las narcolanchas

Málaga, 15 dic (EFE).- Una banda dedicada presuntamente al tráfico de drogas, especialmente cocaína y MDMA (éxtasis), y al suministro de combustible a narcolanchas de bandas afines ha sido desarticulada por la Policía en Vélez-Málaga en una operación que se ha saldado con tres detenciones.

En un registro en una finca del núcleo de población de Benajarafe, en Vélez-Málaga, los agentes han localizado una casa de aperos que servía a la trama como base de operaciones, ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

El inmueble no solo era utilizado como punto de venta de drogas, sino que además acogía un laboratorio para la manipulación de sustancias químicas -MDMA y cocaína- y servía a modo de trastero para almacenar garrafas de gasolina para nutrir de combustible a las narcolanchas de bandas afines.

En el mismo lugar han sido intervenidas tres bobinas de cordón detonador y dos rollos de mecha lenta, un material explosivo sin documentación que acredite su tenencia, traslado u origen, y que sumó una cantidad total de masa neta explosiva de nueve kilogramos.

La operación se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la venta de droga en una finca enclavada en Benajarafe.

Las diligencias policiales confirmaron que los investigados acudían a una casa de aperos con frecuencia y que en ella introducían y sacaban garrafas de combustible y productos químicos.

En una primera fase, la Policía detuvo a uno de los principales investigados, junto a su pareja, después de ser sorprendidos a bordo de un coche con 86 gramos de MDMA ocultos en la rueda de repuesto.

Al continuar con las averiguaciones, se incrementó el seguimiento del responsable de la finca ante las sospechas de que albergara un laboratorio para la manipulación de drogas químicas.

En una segunda fase de la operación, los investigadores practicaron un registro en la citada propiedad, donde intervinieron las tres bobinas de cordón detonador y los dos rollos de mecha lenta.

También intervinieron 194 cartuchos de distinto calibre, una balanza de precisión, una carabina desmontada, un silenciador, dos cargadores, un armazón y un cañón de pistola y un permiso de conducir falso, entre otros efectos, y el registro se saldó además con la detención del responsable de la finca. EFE

