127-82. Los Nets de Jordi Fernández devoran a unos Bucks sin Giannis

Washington, 14 dic (EFE).- Los Brooklyn Nets, entrenados por Jordi Fernández, propinaron este domingo una paliza de 127-82 a los Milwaukee Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, en su victoria más abultada de la temporada.

Los Nets (7-18), que se impusieron por 45 puntos, nunca habían ido 30 arriba en lo que va de temporada.

Fernández, enfermo, se perdió el partido y fue sustituido en el banquillo por su segundo, Steve Hetzel.

El novato ruso Egor Dëmin fue el máximo anotador de Brooklyn, pero nueve jugadores terminaron con dobles dígitos para los Nets: Noah Clowney (16), Michael Porter Jr. (12), Terance Mann (12), Nic Claxton (10) y los suplentes Tyrese Martin (14), Drake Powell (13) Day'Ron Sharpe (10) y Ziaire Williams (10).

El banquillo de los Nets, de hecho, aportó 60 de los 127 puntos del equipo -casi la mitad- este domingo por la noche en Brooklyn.

Los Nets fueron arriba en el marcador desde la primera hasta la última posesión del partido, sin que los Bucks pudieran hacer más que igualar una vez el marcador en el primer cuarto.

Para los Bucks (11-16), esta fue la séptima derrota consecutiva a domicilio. Sin Antetokounmpo, Milwaukee ha firmado un pobre balance de 2-8.

Gary Trent Jr. terminó con 20 puntos para los Bucks, mientras que Kyle Kuzma anotó 13.

Los Nets fueron superiores en todos los aspectos del juego: 43-37 en rebotes, 33-20 en asistencias, 14-8 en robos, 4-1 en tapones o 13-20 en pérdidas, de las que sacaron 30 puntos, por 12 de Milwaukee.

Además, los Nets encestaron un 52,9 % en tiros de campo, 44,2 % en triples y 94,7 % desde el tiro libre, frente al 39,2 %, 22,9 % y 75 % de los Bucks. EFE

