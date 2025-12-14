Mbappé, titular en el debut de Víctor Valdepeñas en el Real Madrid

Vitoria, 14 dic (EFE).- Kylian Mbappé será titular este domingo en el debut del canterano Víctor Valdepeñas en el Real Madrid para medirse a un Deportivo Alavés al que regresa Antonio Blanco.

Xabi Alonso incluye a Rodrygo en la zona de ataque junto al francés y Vinicius Jr y apuesta por Fede Valverde en el lateral derecho.

Alienaciones confirmadas:

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Dennis Suárez; Calebe, Rebbach y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius. EFE

jd/jl