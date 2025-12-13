Espana agencias

Triay y Brea se medirán a Fernández y Gónzalez en la final de Barcelona

Guardar

Barcelona, 13 dic (EFE).- La pareja hispano-argentina número 1 del mundo, Gemma Triay y Delfina Brea, buscará este domingo en la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals, el último torneo de 2025, su primer 'Torneo de Maestras' como pareja frente a Bea González y Claudia Fernández.

Y es que la pareja número tres del ranking eliminó este sábado ante un Palau Sant Jordi lleno con 15.201 espectadores a las vigentes campeonas, Ari Sánchez y Paula Josemaría (6-4, 6-2), que afrontaban en la capital catalana su 'último baile' después de anunciar que tras cinco temporadas, dos de ellas en lo más alto del ranking y con un total de 44 títulos conquistados, no continuarán juntas la próxima temporada.

En el partido que abría la jornada, Gemma Triay y Delfi Brea confirmaron su condición de número uno del mundo y se clasificaron para la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals tras imponerse este sábado a la pareja número cuatro del ranking, Andrea Ustero y Sofía Araújo (6-1 y 6-4).

En el sexto enfrentamiento de la temporada entre ambas, con pleno de victorias para las reinas del circuito, el primer set no haría presagiar que este choque iba a ser muy diferente pues las pupilas de Rodrigo Ovide se lo apuntaron en apenas media hora de juego y en el que Brea acumuló diez ganadores.

En el segundo parcial, Ustero y Araújo elevaron su nivel y llegaron a igualar el marcador (4-4), pero el crecimiento ofensivo de Triay, que acabó el partido con 17 bolas ganadoras, fue decisivo para frenar la reacción de sus rivales y asegurar una nueva victoria en los enfrentamientos directos de la temporada.

Con este triunfo, la dupla hispano-argentina, que ya certificó el número uno en Acapulco (México) luchará este domingo por conquistar su primer 'Torneo de Maestras' juntas, después de que Triay se proclamase campeona en 2020 y 2022 y Brea en 2023.

Y en la otra semifinal, en el décimo enfrentamiento entre la segunda y la tercera mejor pareja del circuito, González y Fernández dominaron el primer set, aprovechando su inicio sólido y la ineficacia de sus rivales en las oportunidades de 'break', para cerrar la manga por 6-4.

El segundo set mantuvo la intensidad, con un primer juego que se prolongó 17 minutos y contó con hasta 10 opciones de rotura. González y Fernández, con un impulso decisivo desde el comienzo, ampliaron su ventaja hasta un 3-0 que marcaría el rumbo del partido.

A pesar de la resistencia de Sánchez y Josemaría, quienes salvaron dos pelotas de partido, la dupla González-Fernández cerraron el partido con un contundente 6-2, asegurando su pase a la final, donde buscarán su primer título en este torneo.

Por su parte, Sánchez y Josemaría, reconocidas figuras del pádel mundial, se deberán consolar con el partido por el tercer y cuarto puesto, la novedad de esta edición, que abrirá la jornada de domingo frente a Andrea Ustero y Sofía Araújo. EFE

avm/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno pide a vecinos de Valencia y Andalucía que sigan indicaciones de emergencias

Infobae

99-91. El Unicaja frena a un gran Burgos con exhibición del dominicano Chris Duarte

Infobae

Seúl prevé un impacto "limitado" de nuevos aranceles de México por reducciones acordadas

El gobierno surcoreano reconoció que la decisión mexicana incorporó sugerencias diplomáticas y mantendrá regímenes especiales para insumos industriales, en respuesta a preocupaciones en sectores automotriz y tecnológico sobre el alcance de los recientes gravámenes aprobados

Infobae

2-0. Un gran gol de espuela de Terrier encarrilla la victoria del Leverkusen

Infobae

22-19. El Ciudad Real logra un triunfo importante ante un rival directo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas