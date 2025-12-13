Triay y Brea se medirán a Fernández y Gónzalez en la final de Barcelona

Barcelona, 13 dic (EFE).- La pareja hispano-argentina número 1 del mundo, Gemma Triay y Delfina Brea, buscará este domingo en la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals, el último torneo de 2025, su primer 'Torneo de Maestras' como pareja frente a Bea González y Claudia Fernández.

Y es que la pareja número tres del ranking eliminó este sábado ante un Palau Sant Jordi lleno con 15.201 espectadores a las vigentes campeonas, Ari Sánchez y Paula Josemaría (6-4, 6-2), que afrontaban en la capital catalana su 'último baile' después de anunciar que tras cinco temporadas, dos de ellas en lo más alto del ranking y con un total de 44 títulos conquistados, no continuarán juntas la próxima temporada.

En el partido que abría la jornada, Gemma Triay y Delfi Brea confirmaron su condición de número uno del mundo y se clasificaron para la final de las Qatar Airways Premier Padel Finals tras imponerse este sábado a la pareja número cuatro del ranking, Andrea Ustero y Sofía Araújo (6-1 y 6-4).

En el sexto enfrentamiento de la temporada entre ambas, con pleno de victorias para las reinas del circuito, el primer set no haría presagiar que este choque iba a ser muy diferente pues las pupilas de Rodrigo Ovide se lo apuntaron en apenas media hora de juego y en el que Brea acumuló diez ganadores.

En el segundo parcial, Ustero y Araújo elevaron su nivel y llegaron a igualar el marcador (4-4), pero el crecimiento ofensivo de Triay, que acabó el partido con 17 bolas ganadoras, fue decisivo para frenar la reacción de sus rivales y asegurar una nueva victoria en los enfrentamientos directos de la temporada.

Con este triunfo, la dupla hispano-argentina, que ya certificó el número uno en Acapulco (México) luchará este domingo por conquistar su primer 'Torneo de Maestras' juntas, después de que Triay se proclamase campeona en 2020 y 2022 y Brea en 2023.

Y en la otra semifinal, en el décimo enfrentamiento entre la segunda y la tercera mejor pareja del circuito, González y Fernández dominaron el primer set, aprovechando su inicio sólido y la ineficacia de sus rivales en las oportunidades de 'break', para cerrar la manga por 6-4.

El segundo set mantuvo la intensidad, con un primer juego que se prolongó 17 minutos y contó con hasta 10 opciones de rotura. González y Fernández, con un impulso decisivo desde el comienzo, ampliaron su ventaja hasta un 3-0 que marcaría el rumbo del partido.

A pesar de la resistencia de Sánchez y Josemaría, quienes salvaron dos pelotas de partido, la dupla González-Fernández cerraron el partido con un contundente 6-2, asegurando su pase a la final, donde buscarán su primer título en este torneo.

Por su parte, Sánchez y Josemaría, reconocidas figuras del pádel mundial, se deberán consolar con el partido por el tercer y cuarto puesto, la novedad de esta edición, que abrirá la jornada de domingo frente a Andrea Ustero y Sofía Araújo. EFE

avm/asc