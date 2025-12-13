Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

A Coruña, 13 dic (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, apuntó a la “efectividad” de la Real Sociedad B y a la actuación del portero Aitor Fraga como los factores desequilibrantes para el triunfo del filial ‘txuri-urdin’ en Riazor.

“Hemos hecho todo lo posible para llevarnos el partido. Hemos tenido ocasiones de todo tipo, el control del partido y cuando mejor estábamos nos ha llegado ese gol. Luego el equipo ha tenido ocasiones clarísimas. Seguramente el mejor jugador del partido haya sido su portero. A partir de ahí, el segundo gol nos ha hecho mucho daño”, comentó.

“Han chutado tres veces y han hecho tres goles. El otro día sufrimos mucho más. Tenemos que recuperar la solidez defensiva inmediatamente porque es fundamental. Los goles son muy evitables, el partido lo perdemos por errores nuestros”, añadió en rueda de prensa.

El entrenador deportivista admitió que la derrota es “dura”, pero pidió “ver todo con perspectiva” porque su equipo sigue en los puestos de promoción de ascenso, el objetivo que se habían marcado al inicio del curso.

“Al final hay que ver el cómputo general de puntos en estas 18 jornadas porque estamos dentro del objetivo marcado. Hoy hemos tenido muchísimas ocasiones y no hemos conseguido marcar ningún gol. Y ellos han tirado tres veces entre los tres palos y han marcado tres goles”, incidió. EFE

