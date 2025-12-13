El Gobierno pide a vecinos de Valencia y Andalucía que sigan indicaciones de emergencias

Madrid, 13 dic (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana y Andalucía ante la activación de avisos rojos por fenómenos meteorológicos adversos y ha hecho un llamamiento a la población para que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes del ministerio, la vicepresidenta tercera ha trasladado a los presidentes de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y de Andalucía, Juanma Moreno, que tanto ella como su equipo siguen con atención la evolución de la situación meteorológica en sus territorios y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

Un mensaje de alerta de Protección Civil enviado a las 19:23 horas de este sábado ha advertido a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y avisa de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales. También Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta roja en todo el litoral de Valencia.

Ante esta situación, el Gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que siga en todo momento la información de la AEMET y las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE