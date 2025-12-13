Espana agencias

Canarias registra rachas de 159 km/h y más de 100 litros por metro cuadrado de lluvia

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- Canarias ha registrado este sábado, durante el paso de la borrasca Emilia, rachas de casi 160 kilómetros por hora, precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas que han descendido hasta los -2,8 grados, según los datos actualizados hasta las 17.30 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estación meteorológica de Izaña (Tenerife)ha registrado la racha de viento más intensa del archipiélago y de país, con 159 km/h, así como la temperatura mínima más baja en las islas, de -2,8 grados.

También se han registrado rachas destacadas en la estación del Aeropuerto de Gran Canaria, con 113 km/h, y en Candelaria y La Orotava, en Tenerife, donde el viento ha alcanzado los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas mínimas, además de Izaña, en Tenerife se han registrado valores bajo cero en La Orotava (-1,2 ºC) y en el Roque de los Muchachos (-0,9 ºC).

En Gran Canaria, la temperatura más baja se ha medido en la Vega de San Mateo, con 0,8 ºC.

Las mayores precipitaciones tanto en Canarias como en España se han recogido también en la Vega de San Mateo, con 115 litros por metro cuadrado hasta las 16.00 horas.

Le siguen Tejeda (Gran Canaria), con 105,4 litros, y Cuevas del Pinar, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, con 74,2.

De los diez municipios de España con mayor acumulación de lluvia este sábado, ocho se encuentran en Canarias. EFE

