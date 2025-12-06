88-110. UCAM Murcia arrasa a San Pablo Burgos con un gran acierto exterior

Burgos, 6 dic (EFE).- UCAM Murcia firmó una actuación incontestable ante San Pablo Burgos, imponiendo su ritmo, su físico y, sobre todo, un acierto exterior demoledor que marcó el partido desde el primer cuarto.

Con varios jugadores desatados desde el triple, y un Cacok dominante por dentro, los murcianos desarbolaron a un San Pablo que solo encontró respuesta en acciones aisladas de Corbalán.

El partido comenzó con un San Pablo intenso, encontrando puntos rápidos a través de Jhivvan Jackson y un sólido inicio de Samuels en la pintura. Sin embargo, el buen arranque local se disolvió en cuanto UCAM Murcia activó su arma más letal: el triple.

Nakic abrió la serie desde fuera y, a partir de ahí, el primer cuarto se inclinó claramente del lado murciano. Ennis encadenó otro par de triples y Forrest se sumó a la fiesta exterior, castigando una y otra vez a una defensa burgalesa incapaz de frenar el perímetro visitante.

San Pablo trataba de responder con acciones interiores, Murcia, en cambio, no perdonaba. Entre acierto exterior y acciones de energía de Cacok y Cate, los visitantes cerraron el cuarto con una ventaja clara (20-28).

Murcia mantuvo el control absoluto del partido durante el segundo cuarto, con Cacok dominando en la pintura y la respuesta local tardó mucho en llegar.

UCAM alternó poder interior con acciones de Ennis, Raieste y De Julius, ampliando una brecha llegando a tener 20 puntos de ventaja y San Pablo intentó resistir con apariciones puntuales de sus exteriores.

Murcia, mucho más sólido y fluido, cerró con una ventaja amplia para afrontar la segunda mitad (48-60).

El tercer cuarto confirmó el control absoluto de UCAM Murcia y aunque Corbalán intentó liderar la reacción local con varias acciones consecutivas, cada pequeño acercamiento encontraba la respuesta inmediata del conjunto visitante.

Murcia manejó el ritmo con solvencia y San Pablo solo encontraba continuidad en Corbalán, pero los tiros libres fallados y la incapacidad para frenar el acierto exterior murciano impedían cualquier remontada, a pesar de que apretó al final para terminar de nuevo con un -13 en el marcador (73-86).

San Pablo intentó aferrarse al partido en el arranque del último cuarto, pero UCAM Murcia mantuvo el control, especialmente del rebote.

Fischer trató de reactivar a los burgaleses (80-90), pero Cacok volvió a imponer su físico con dos acciones consecutivas (80-94) y obligó a Bruno Savignani a detener el juego.

El cierre del partido no ofreció margen para la sorpresa. De Julius y Forrest tomaron el relevo con una racha devastadora desde el perímetro y la transición.

Tras otro tiempo muerto de Bruno, Corbalán siguió compitiendo (85-101), pero Forrest continuó completamente desatado, encadenando punto tras punto hasta romper definitivamente el choque (86-110).

En los segundos finales, Nzosa cerró la cuenta local (88-110), en un desenlace que reflejó la superioridad murciana en el tramo final.

--Ficha técnica:

88 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (20+26+27+15): Jermaine Samuels (6), Jon Axel Gudmundsson (2), Pablo Almazán (0), Luke Fisher (12), Jhivvan Jackson (15) - cinco inicial - Yannick Nzosa (2), Juan Rubio (0), Gonzalo Corbalán (25), Dani Díez (2), Raúl Neto (6), Leo Meindl 10) y Ethan Happ (6).

110 - UCAM Murcia (28+30+28+24): Devontae Cacok (19), Sander Raieste (12), David Dejulius (15), Dylan Ennis (17), Toni Nakic (11) -cinco inicial - Michael Forrest (17), Dani García (-), Howard Sant-Roos (14), Wilhem Falk (0), Emmanuel Cate (3), Moussa Diagne (2), Zach Hicks (0).

Árbitros: Sergio Manuel Rodríguez, Alberto Sánchez Sixto y Carlos Merino. Eliminados por cinco faltas personales los jugadores del San Pablo Burgos Luke Fischer y Jhivvan Jackson.

Incidencias: Partido de la Jornada 9 de la Liga Endesa (ACB) disputado en el Coliseum Burgos ante 9.085 espectadores. EFE

