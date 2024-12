Vicente Moreno, “disgustado” por el empate ante el Alavés.

Pamplona, 8 dic (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno se mostró “disgustado” de haber concedido un empate ante el Alavés tras remontar el 0-1 con dos goles en la segunda mitad.

“Tienes el claro resumen cuando el portero contrario es elegido el más destacado. Te da pistas de lo que ha pasado. No podemos recibir un gol en 40 segundos, algo que ha ayudado a estar algo descolocados. Poco a poco hemos ido cogiéndole al partido lo que requería hasta darle la vuelta al marcador”, analizó el técnico valenciano lo visto sobre el césped de El Sadar.

El preparador mostró su sentir sobre los más de 100 minutos de fútbol disputados hoy: “Hemos hecho méritos más que suficientes para sumar de tres hoy. La gente nos ha ayudado a merecer esa posibilidad de ganar”.

De la acción revisada por el VAR, que finalmente no acabó en penalti sobre Budimir, Moreno opinó: “Llevo unos meses y esta siendo muy común con nosotros. No es lo habitual que te llame el VAR para una acción de penalti y termines pitando falta en contra. Somos Osasuna y quizás este tipo de acciones sean más fáciles o difíciles, no lo sé”.

“No estamos teniendo especial suerte y dije la semana anterior que trabajamos mucho, hacemos mucho esfuerzo y nos gustaría que en esas decisiones se nos mirase igual que al resto”, añadió.

“Creo que han estado muy dentro del partido. Le hemos dado ritmo, generando mucho y metido al Alavés en su área, esa es la verdad. Insisto, los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo y les felicitaría por ese trabajo, aunque no estemos contentos por el resultado”, continuó.

A pesar del desconsuelo, Moreno valoró la actuación y la situación actual: “Es una cuestión de insistir. Son puntos que ya no vuelven. Uno mira cómo estamos y cómo podríamos estar y hay una diferencia importante”. EFE

le/sab