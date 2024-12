Imanol: "Lo importante es lo que está creciendo el equipo"

Leganés (Madrid), 8 dic (EFE).- Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, se mostró contento por el triunfo por 0-3 ante el Leganés en Butarque y cree que, más allá del puesto que ocupa en la tabla, "lo importante es lo que está creciendo el equipo".

"La clasificación no me dice nada, es la que es; y lo importante es lo que está creciendo el equipo, que llevamos cuatro triunfos consecutivos, que hoy no hemos encajado gol, que hemos ganado en un campo donde es difícil marcar tres goles. Contentos por la evolución sabiendo que tenemos mucho que mejorar, tenemos que seguir creciendo", dijo.

Alguacil consideró que los suyos hicieron "un gran trabajo defensivo" y se refirió al siguiente choque, en competición europea contra el Dinamo de Kiev: "Tenemos la gran suerte de que nos da igual ganar, perder o empatar; siempre afrontamos el siguiente partido con la misma ilusión. Sabemos que puede ser clave, pero con la misma ilusión de siempre, porque cada partido es importante".

Además analizó el estado de los tres futbolistas que salieron lesionados: Aihen Muñoz, Martín Zubimendi y Sergio Gómez. "Vamos a esperar. No me quiero aventurar, pero Aihen y Martín son dos jugadores que, si han pedido el cambio, es porque están doloridos y eso me preocupa. Lo de Sergio entiendo que es más el momento. Veremos cómo recuperan", señaló. EFE