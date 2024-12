Pedro Solís, cineasta: Debemos intentar que el talento no se tenga que ir fuera a trabajar

Rafael Peña

Ceuta, 3 dic (EFE).- El director de cine y guionista Pedro Solís, ganador de dos premios Goya al mejor cortometraje de animación y director de la cinta 'Buffalo Kids', ha subrayado que en España hay un "talento increíble" en este arte y hay que intentar que "no se tenga que ir" a otro país a traabjar.

Pedro Solís García (Barcelona, 1968) ha realizado esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta con motivo de su participación en la "VI Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal", donde ha ofrecido una ponencia con el título "Cuerdas, un viaje emocional".

En su opinión, España está en un momento "brutalmente bueno" en cuanto a las películas de animación y hay que buscar que ese talento "tenga oportunidades, ya que aunque es muy complicado sacar adelante una película de animación sí es cierto que hay un montón de proyectos de todo tipo, de cine infantil, adulto, familiar y propuestas muy interesantes en todos los campos".

Solís, que dio el salto a la fama de la mano del personaje "Tadeo Jones" al colaborar en el diseño de escenarios en los cortos de animación, ha dicho que como productor va a conseguir "que siga habiendo aquí trabajo para muchos artistas".

Además, pone en valor que parece que "se va reconociendo cada vez más tanto por la taquilla con el público como por la reacción de la crítica puesto que con 'Buffalo Kids' nunca habíamos recibido una críticas tan buena en una película de animación, lo cual es un acicate y ayuda a seguir en este valle de lágrimas".

Entrar en el libro Guinnes World Record con 'Cuerdas' -el cortometraje de animación más premiado de la historia-, entre otras cosas, era algo "que no pensaba" cuando se inició en el cine.

"Un chaval me preguntó qué tenía que hacer para ganar un Goya y le respondí que no tenía ni idea, yo simplemente trabajo y a veces pasan cosas o no, como en cualquier otro ámbito de la vida, es decir, hay que trabajar al máximo sin saber qué pasará, debes hacerlo con el mismo cariño pase lo que pase", ha comentado.

Solís, después del éxito de 'Momias', ha reconocido estar "en el mejor momento de mi vida, sobre todo tras la película' Buffalo Kids' (2024), que estoy convencido que será la que más me va a influir y más personal, además de que ahora empezamos la temporada de premios".

El ganador del Goya al mejor cortometraje por 'La Bruxa' (2011) y 'Cuerdas' (2014) ha puntualizado que estos reconocimientos "son una satisfacción y una base para decir que algo hemos hecho bien".

El autor también participó anoche en el visionado en el único cine de la ciudad de la película "Buffalo Kids" (2024), inspirada en su hijo Nico. "Es la película más puñeteramente emotiva que he creado en mi vida, ya que empezamos a trabajar en la misma tras la pérdida de mi hijo y ésto me ha dado la inmensa suerte de mantener su presencia en estos tres años de trabajo".

"El recuerdo de mi hijo es lo más importante y es increíble porque yo no pasaré a la posteridad pero él sí. Siempre creí que mi hijo merecía ser el protagonista de una historia y me empeñé en lograrlo, por lo que pienso que esta es mi forma de transformar las adversidades en algo positivo", ha precisado a EFE.

La película intenta, en su opinión, transmitir "mensajes como la amistad o la resiliencia" y espera que los espectadores puedan sentir lo que él sintió al crearla; "Si lo logro supondrá que he contado bien la historia". EFE

