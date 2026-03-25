Tanikawa da la victoria el Bayern Múnich ante el Manchester United en Old Trafford (2-3)

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- Un gol en el minuto 84 de Momoko Tanikawa, con un certero derechazo dentro del área, marcó este miércoles la diferencia a favor del Bayern Múnich (2-3) ante el Manchester United en Old Trafford en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, cuya vuelta será en una semana en Alemania.

Antes, el United había logrado empatar hasta en dos ocasiones sendos marcadores adversos: cada uno de los dos goles de Pernille Harder para el bloque germano, tanto el 0-1 como el 1-2, en los minutos 2 y 71, encontraron la respuesta rival, con el 1-1 en el 24 de Maya Le Tissier de penalti y con el 2-2 en el 76 de Hanna Lundkvist.

Ya no fue capaz de nivelar, sin embargo, el 2-3 de Tanikawa, que reafirma como favorito al Bayern.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que el conjunto azulgrana ha obtenido este miércoles una ventaja de cuatro goles con una victoria por 2-6 en el estadio Alfredo Di Stéfano. EFE