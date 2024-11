Manolo González: "Si el equipo no gana y da mala imagen, es normal tener opciones de irte"

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 30 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha asegurado después de ganar al Celta en el RCDE Stadium (3-1) que no hace falta ser "muy inteligente" para saber que si el equipo "no gana y da mala imagen, lo más normal es que tengas opciones de ir fuera".

Preguntado, en rueda de prensa, por si sabía la intención del club en caso de derrota, Manolo González ha apuntado que las desconocía: "No lo sé, no puedes saber por dónde van los tiros".

Además, el técnico ha confesado que le dolería especialmente no poder acabar su vínculo (esta temporada y otra opcional): "La gente dice, 'cobras tu contrato', pero me da igual eso. Tengo amor propio y orgullo y no quiero que echen de ningún sitio. Lo que quiero es acabar mi contrato".

Por otra parte, el preparador blanquiazul, que ha asumido la "presión" que conlleva su cargo, ha afirmado que estará "agradecido toda la vida" a la afición tras corear su nombre varias veces durante el encuentro frente al Celta, algo que ha calificado como "impresionante".

La continuidad del técnico estaba en entredicho en caso de derrota, pero el bloque ha firmado un triunfo balsámico. "Desde el primer día la afición me ha demostrado cariño. Si eres del Espanyol y todo el estadio canta tu nombre...", ha comentado emocionado en rueda de prensa.

En el plano colectivo, Manolo González no ha escondido que ganar era "muy importante" tras venir de una racha "complicada". "Ha sido un gran partido y todos tenemos que entender que esta es la manera de sacar al equipo de la situación en la que está y aguantar en Primera División", ha subrayado.

Los futbolistas, tal como ha desvelado el preparador, "se han quitado un peso de encima" y se lo han dejado "todo" por firmar este triunfo clave. "Todos somos una piña y es lo que nos tiene que dar la permanencia, la palabra equipo por encima de todo", ha zanjado. EFE

dpb/ism