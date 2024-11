Montse Tomé destaca "la energía positiva" del grupo y pide "respeto" para sus jugadoras

Cartagena, 28 nov (EFE).- La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, destacó "la energía positiva" del equipo que dirige y pidió "respeto" en varias ocasiones para sus jugadoras en una rueda de prensa en la que pasó por encima de la polémica suscitada por los descartes de piezas que venían siendo importantes, fundamentalmente las veteranas Irene Paredes y Jennifer Hermoso y se centró en las que forman parte de la convocatoria.

La entrenadora asturiana compareció en la rueda de prensa previa al encuentro que el combinado nacional disputará este viernes a las siete de la tarde ante el de Corea del Sur, un amistoso que se disputará en el estadio Cartagonova de Cartagena.

La de Oviedo comenzó en ese mismo escenario recordando a Joaquín Retamosa, utillero que trabajó en las categorías inferiores de las selecciones femeninas y que falleció esta semana, y a continuación respondió a las preguntas que le formularon.

"Pudimos disfrutar de cuatro buenos entrenamientos y encontrarnos tras un mes y la energía es positiva. Incorporamos a dos jugadoras nuevas como Maite (Zubieta) y Maca (Portales), que vienen con muy buena energía y un gran impulso", dijo para empezar su comparecencia.

Seguidamente aludió al revuelo que suscitaron sus sonados descartes.

"Me gustaría que pudiéramos poner el foco en las 24 futbolistas que están aquí y que merecen estar. Tenemos una selección con grandísimas futbolistas, que vienen rindiendo a muy buen nivel en sus equipos y que merecen el máximo respeto", comentó para añadir lo que le transmiten sus pupilas: "A las jugadoras les gustaría que les preguntaran por Corea, Francia, Italia, Canadá... porque así es como se sienten cómodas y en lugar de eso se les hacen preguntas que ellas no tienen que responder".

Huyendo de la polémica quiso zanjarla incidiendo en el trato que quiere para el grupo humano que dirige. "Después de mi anterior rueda de prensa se publicaron cosas en diferentes medios que yo no dije. Cada uno puede interpretar y decir lo que quiera pero yo de eso no me siento responsable. Hay que tener respeto por estas 24 jugadoras porque merecen estar aquí. No cerramos la puerta a ningún futbolista y trabajamos para elegir a las mejores para la selección para que nos representen al máximo nivel", expuso.

Con respecto a Corea del Sur admitió que no tienen demasiada información del rival "porque además cambió de entrenador" pero remarcó que su selección tiene que ser protagonista. "España tiene que ser España y trataremos de generar ventajas y de jugar con la claridad que en algunos partidos no tuvimos. Debemos salir al campo a tener el balón y generar superioridades para entrar en el área para hacer goles. Eso y defender bien cuidando los detalles porque al máximo nivel estos son los que marcan la diferencia . Ahí es donde pondremos el foco para mejorar".

"Buscamos estímulos en contextos que nos permitan seguir creciendo y tras jugar contra Canadá e Italia tendremos a Corea del Sur, que nos planteará un orden defensivo", añadió Tomé, quien tendrá disponibles a las 24 citadas, de las que dijo que son "todas importantes".

Además tuvo palabras para la afición de Cartagena: "Deseamos que venga, disfrute del juego que hacemos y que el esfuerzo de las jugadoras consiga levantar a quienes estén en las gradas y que vivan cada jugada como ellas en el campo. Esperamos que sea una fiesta de fútbol y que cada vez haya más jugadoras siguiendo a estas jugadoras que tienen muchas capacidades y talento como para disfrutar de ellas durante mucho tiempo".

En una convocatoria más sigue ausente la delantera del Barcelona Salma Paralluelo, quien continúa de baja por lesión. "Salma es una jugadora importante y esperamos que pueda estar pronto y que pueda disfrutar porque donde es feliz es en el campo", manifestó la seleccionadora con respecto a la zaragozana. EFE

