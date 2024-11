Torres se ofrece a dejarlo si el PP demuestra que ha pedido comisiones

(Actualiza la NA3283 con una interpelación a Torres)

Madrid, 27 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha ofrecido este miércoles a dejar su cargo si alguien del PP demuestra que ha pedido comisiones, como sostuvo el empresario Víctor de Aldama.

Dirigiéndose al diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, el ministro le ha propuesto: "Si alguien de ustedes es capaz de demostrar no que yo me haya llevado, sino que haya pedido no 50.000, ni 20.000, ni 1.000, que yo haya pedido en comisión un solo euro a lo largo de mi vida política, lo dejo".

Y ha agregado: "Si no lo demuestra lo tendrá que dejar usted, porque las acusaciones no son aceptables".

El ministro ha hecho esta aseveración después de que el PP le haya pedido en una pregunta de control y en una interpelación en el pleno del Congreso su dimisión, tras declarar el empresario Víctor de Aldama que Koldo García le solicitó 50.000 euros para él.

"Deje de tomarnos por tontos y dimita antes de que le obliguen como le pasó a (José Luis) Ábalos", ha exigido la diputada del PP Laura Lima, que ha acusado al ministro de dejar una Canarias "pobre y salpicada por sus escándalos", por el caso Koldo, las acusaciones de Aldama o el caso del llamado Tito Berni.

"Míreme a los ojos y dígame, ¿ha merecido la pena traicionar a nuestra gente por esas cosas y por 50.000 euros?", ha preguntado la diputada del PP, que además ha pedido a Torres que diga ante el Congreso "si metió o no metió la mano en la lata del gofio".

El PP ha preguntado a Torres por los mensajes entre Koldo García, exasesor de Ábalos, e Ignacio García Tapia, uno de los socios de De Aldama, y sobre por qué Koldo envió un mensaje para confirmar que había recibido 5 millones de euros o la causa por la que De Aldama dice que "le debe usted una gordísima"

El ministro por su parte ha negado lo declarado por De Aldama y ha llamado la atención sobre que el empresario sostuvo que le conocía y en cambio dijo mal su nombre, llamándole Víctor Ángel Torres. "Es tan patética y tan palmaria la mentira que dice que conoce a una persona y no sabe ni cuál es su nombre", ha apuntado.

Además, ha recordado que el PSOE ha interpuesto una acción judicial para que De Aldama "demuestre sus falsedades o se retracte" porque "las mentiras tienen las patas muy cortas y no pueden salir gratis".

El ministro ha censurado además las frases acusatorias y condenas contra su persona por parte del PP, porque "no tienen ni una sola prueba" y ha denunciado que una semana después de su declaración ante la Audiencia Nacional tampoco se conozcan las evidencias con las que De Aldama sustenta sus acusaciones.

El PP ha rechazado sus argumentos y ha afeado que el PSOE hable de De Aldama como de un "pequeño Nicolás" cuando vendió mascarillas por un valor de millones de euros, y se reunió, según este diputado, con Begoña Gómez y Nadia Calviño.

"Si Aldama es un agente de la T.I.A, ¿qué son ustedes? un chiste", ha reprochado Muñoz Abrines. EFE