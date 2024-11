Sergio González: He oído a veces que esta no es nuestra liga y no estoy de acuerdo

Leganés (Madrid), 24 nov (EFE).- Sergio González, capitán del Leganés, afirmó tras la derrota sufrida por su equipo por 0-3 contra el Real Madrid que a pesar de que a veces a escuchado que rivales como el conjunto blanco no son de su liga no está "para nada de acuerdo".

"Son estrellas, son los mejores del mundo, pero también he oído a veces que dicen que esta no es de nuestra liga, que no sé qué... yo no estoy para nada de acuerdo, nos ha costado mucho llegar a Primera, están en nuestra liga", señaló ante los medios en zona mixta.

"Está claro que hay diferencias, ellos están siempre luchando por ganar la liga y nosotros estamos luchando por conseguir la permanencia en la categoría, que es lo más importante para el club. Pero creo que estamos luchando contra un equipo y unos jugadores de máximo nivel y hay que estar orgullosos y también ser ambiciosos, que ese es el camino", agregó.

González cree que fueron errores suyos los que les condenaron en esta ocasión: "Teníamos la sensación de que estaba pasando en la primera parte lo que nosotros queríamos, y eso es muy complicado contra el Real Madrid. Creo que han sido errores nuestros más que aciertos suyos en alguno de los goles. Nos vamos dolidos por eso".

Uno de los fallos lo cometió Adrià Altimira en el primer tanto: "Él sabe que podía haber despejado y no pasa nada, pero es un chico joven y ya está. Hay que seguir, hay que aprender, creo que para eso estamos los que estamos a su lado".

"Yo como capitán siento la responsabilidad de ayudar a un compañero cuando está en un mal momento, le he visto cabizbajo por el gol y le he dicho que hacia arriba, que estaba haciendo un buen partido, que siguiese como lo estaba haciendo, que se olvidase del error y que siguiese al nivel que estaba mostrando. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a un compañero siempre", explicó.

Sobre sus duelos sobre el césped con el brasileño Vinicius Jr., expresó: "Sabemos que ellos tienen grandes jugadores Vinicius tiene muchísimo talento, hay que estar muy encima, no hay que dejarle ni medio metro porque a la mínima te castiga. He tratado de estar muy cerca en los duelos y que no me supere, y creo que en líneas generales, a nivel defensivo ha sido un buen partido. Nada más".

"Desde el inicio me estoy sintiendo muy bien en esta categoría que tanto me ha costado conseguir y hoy ha sido un partido de máxima exigencia. He salido con la mentalidad de que había que ir a cada acción como si fuese la última, porque cada acción puede ser determinante y hay que salir ganador de los duelos. A pesar de que el resultado no ha sido lo que queríamos y no nos podemos ir contentos, creo que hemos estado al nivel", completó. EFE