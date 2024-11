El Albacete necesita ganar al Tenerife tras cinco jornadas sin lograrlo

Albacete/Santa Cruz de Tenerife, 23 nov (EFE).- El Albacete necesita ganar al Tenerife este domingo en el Carlos Belmonte tras cinco jornadas sin lograrlo, que le han dejado a dos puntos de la zona de descenso y han enrarecido el ambiente en torno a la plantilla albacetense.

El mayor problema que arrastra el cuadro manchego esta campaña es su facilidad para encajar goles, siendo actualmente el equipo más goleado de Segunda división, con 26 tantos recibidos en quince jornadas disputadas.

Dejar la portería a cero es la principal misión de un Albacete que solamente ha conseguido cerrar su portería en dos ocasiones, lo que minimiza sus opciones de sumar puntos y victorias a su casillero particular.

A ello se ha sumado esta semana la polémica suscitada por el técnico, Alberto González, quién manifestó después de la derrota ante el Eldense: "No sé qué hacían los jugadores tanto tiempo con los aficionados cuando había algunos insultos hacia ellos".

González rectificó ayer y explicó que no había transmitido bien su mensaje, que no era una crítica a los seguidores que se desplazaron y sí una reflexión sobre si debían acercarse o no, pero todos como equipo, y mantuvo que no se pueden tolerar los insultos: "No sé si fueron dos o tres los que lo hicieron, pero no se deben permitir".

En lo deportivo, el preparador malagueño cuenta con la duda del mediapunta Lazo y las bajas aseguradas por lesión de los defensores Jaume Costa y Diego González y de los centrocampistas Ale Meléndez y Fidel.

El CD Tenerife volverá a pasar un importante examen a sus opciones de permanencia en LaLiga Hypermotion con la visita de este domingo al Albacete Balompié, una semana después de volverse de Oviedo sin puntos (3-1).

El conjunto blanquiazul vio frenada en el estadio Carlos Tartiere su mejoría tras el cambio de sistema ordenado por su entrenador, Pepe Mel, y ahora se vuelve a ver en la necesidad de sumar para no quedarse rezagado en el cuarteto de cola.

Con dos puntos de 21 posibles lejos del Heliodoro Rodríguez López, el Tenerife es el segundo peor visitante de la categoría, solo por delante del Córdoba, que únicamente ha pescado un empate.

"Tenemos que intentar traernos los tres puntos, y a las malas nos volvemos con uno", ha sido el firme mensaje que ha transmitido el técnico madrileño a sus futbolistas.

A excepción de los lesionados de larga duración, como José Amo y Aitor Sanz, el entrenador blanquiazul comienza a recuperar jugadores en un tramo importante de la competición, mientras ya hace planes para el próximo mercado de enero, en donde presumiblemente se producirán movimientos de entrada y salida de futbolistas para intentar reconducir la delicada situación deportiva.

Alineaciones probables:

Albacete: Lizoain, Javi Rueda, Jon García, Lalo, Alcedo, Juanma, Riki, Agus Medina, Morci, Nabil e Higinio.

Tenerife: Salvi Carrasco; Mellot, Gayà, Adrián Pérez, León, David Rodríguez; Diarra, Sergio González, Teto; Luismi Cruz y Enric Gallego.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa.

Estadio: Carlos Belmonte.

Hora: 14.00. EFE

