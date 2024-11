La Izquierda denuncia que "la infancia migrante retenida en Canarias está en peligro"

Las Palmas de Gran Canaria, 21 nov (EFE).- Diputados del grupo La Izquierda en el Parlamento Europeo como Estrella Galán, Jaume Aséns y Vicent Marzà, de Sumar; Isa Serra, de Podemos; y Pernando Barrena, de EH Bildu, han constatado tras una vista de tres días a las islas que "la infancia migrante retenida en Canarias está en peligro".

Este es el balance que ha hecho público este jueves Estrella Galán tras conocer en primera persona, junto a sus compañeros de grupo, la situación de los menores migrantes acogidos en Canarias tras llegar solos en pateras y cayucos.

Antes de reunirse con la consejera canaria de Bienestar Social e Infancia, Candelaria Delgado, Galán ha manifestado la preocupación del grupo La Izquierda "por el impacto que pueda tener en esta comunidad autónoma la aplicación del Pacto sobre Migraciones y Asilo" de la Unión Europea.

Y ello, porque considera que existe el riesgo de que "estas islas se conviertan en un gran espacio de retención de las personas migrantes, la frontera sur del sur donde todas las personas migrantes y refugiadas que lleguen puedan ser valoradas y expulsadas en un espacio breve de tiempo".

Por ello, estos parlamentarios europeos recuerdan al Gobierno español "que tiene la obligación de poner en marcha un pacto que ponga en el centro a las personas y los derechos humanos", en lugar de otro "que vuelva a repetir el modelo que (la presidenta Giorgia) Meloni quiere aplicar desde Italia con Albania".

Galán ha denunciado que en Canarias se están vulnerando los derechos de la infancia migrante en situación de alta vulnerabilidad, por lo que este colectivo "está en peligro en estas islas".

"Canarias se ha convertido en una cárcel a cielo abierto para 5.400 menores en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a muchos servicios públicos, como la atención sanitaria, educativa y social, de una forma integral y digna. Hemos observado que los recursos de acogida están saturados y las ONG ofrecen una cobertura básica, pero sin la colaboración, solidaridad y compromiso de las comunidades autónomas para cumplir con sus obligaciones de acogida esta situación es insostenible", ha aseverado.

La eurodiputada de Sumar ha recalcado que de los 5.400 niños acogidos en las islas, "sólo 111 han podido ser reubicados en otras comunidades, una cifra absolutamente vergonzosa".

"Lo que necesitamos es un reparto equitativo, para lo que estamos pendientes de esa reforma de la Ley de Extranjería que permita ese reparto vinculante y que establezca también unos medios que hagan sostenible esa acogida estable", ha apostillado.

En representación de Podemos, Isabel Serra ha afirmado que el hecho de que Canarias sea "un gran centro de detención no es casual, sino que tiene que ver con las políticas de extranjería de externalización de fronteras de la UE y con el hecho de que no haya vías legales y seguras", además de con "un sistema de protección de la infancia absolutamente saturado que no garantiza sus derechos".

A su juicio, las soluciones a esta situación pasan por "garantizar vías legales y seguras para evitar que la Ruta Canaria sea la más mortífera, la corresponsabilidad de las comunidades autónomas para que haya una acogida solidaria y que se garantice el derecho a migrar y la posibilidad de que estas personas continúen su ruta, y por destinar más fondos para garantizar un sistema de protección adecuado".

"Europa debe dejar de dedicar presupuesto público a las armas, a Frontex (la Agencia Europea de Fronteras), que es una organización criminal que vulnera los derechos humanos, que trata de que las personas no lleguen a tierra y que ha generado que haya gendarmes libios que disparan a los migrantes que tratan de llegar a tierra. Hay que dedicar ese presupuesto a garantizar los derechos", ha aseverado.

Serra ha estimado que "a pesar de que la ultraderecha trate de criminalizar a la infancia migrante, la sociedad canaria es una sociedad de acogida, que tiene mucha conciencia" sobre la importancia de defender los derechos humanos y de acoger, lo que La Izquierda, ha dicho, "le agradece enormemente". EFE

