Marlaska recalca que desde 2018 no hay cloacas en Interior y la Policía es "íntegra"

Madrid, 19 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este martes que desde la llegada al Gobierno del PSOE en junio de 2018 no hay "cloacas del Estado" y ha subrayado que desde ese momento se trabaja por que haya unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "íntegras".

Marlaska ha contestado en esos términos al senador de Junts Eduard Pujol, quien le ha recordado que horas antes el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha reconocido que existió la Operación Cataluña organizada en 2012 contra partidos independentistas.

Pujol ha inquirido al ministro sobre las medidas que va a tomar contra sus responsables, sobre si esas prácticas estaban normalizadas en la Policía, sobre si las sigue habiendo y sobre si van a pedir perdón.

"No confunda gobiernos y no confunda ministerios del Interior", ha advertido Marlaska, quien ha dejado claro que "desde hace seis años no hay cloacas del Estado" y que el mandato del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue que se limpiase cualquier práctica delictiva o partidista en la Policía.

"La mejor actuación contra estos hechos supuestamente perpetrados por el PP fue la moción de censura de 2018", ha aseverado, dado que esas prácticas "quedan ya muy lejos" y se ha devuelto la dignidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Pujol ha preguntado a Marlaska si le consta la supuesta participación del dirigente del PP Esteban González Pons en las reuniones fundacionales de la Operación Cataluña, cuestión a la que el ministro no ha contestado. EFE