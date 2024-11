Pedro Martínez: Me ha gustado el ritmo, el acierto me da igual

Valencia, 15 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró satisfecho por el juego de su equipo en su arrolladora victoria por 111-82 ante el Casademont Zaragoza pero dijo que más por el ritmo de juego que por el acierto y por la determinación de sus jugadores para no renunciar a buenos tiros.

“Nos hemos adaptado muy bien a la defensa de Zaragoza y hemos jugado con muchísima determinación. Hemos empezado con mucho acierto pero lo que me ha gustado es que hemos jugado con ritmo, el acierto me da igual. En Atenas no metíamos ni una y los tiros eran casi los mismos”, recordó el técnico.

Preguntado por el hecho de haber metido solo triples en el primer cuarto, admitió que es parte de la identidad del equipo el tirarlos pero también que hubo parte de “adaptación” a la defensa rival.

“Queremos tirar de tres puntos y tenemos jugador que pueden hacerlo sin tener a ningún especialista. En nuestro estilo está no renunciar a ningún buen tiro y tratar de tirar en los primeros segundos de posesión. Si podemos tener algún tiro en los cuatro o cinco primeros segundos de posesión bienvenido sea y si no al rebote y a defender”, resumió.

Pese a la buena racha de triunfos de su equipo dijo que hay “muchas cosas” que pueden mejorar. “En el último cuarto, por ejemplo, nos han metido 30 puntos y son demasiados pero cuando se rompe un partido hay veces que pasa”, explicó. EFE