Onur Genç (BBVA): "no hay nada que me haga pensar que la opa no saldrá adelante"

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha insistido este jueves en que no hay "nada" que le haga pensar que la opa sobre el Banco Sabadell no saldrá finalmente adelante y ha añadido que está "deseando" que se complete con éxito para iniciar un nuevo programa de recompra de acciones.

En respuesta a las preguntas de los analistas en la habitual conferencia "on line" para explicar las cuentas trimestrales, Genç ha adelantado, además, que en el caso de que la opa no llegara a realizarse, también pondrían en marcha el citado programa de recompra para eliminar en lo posible el exceso de capital por encima del 12 %.

La opa, que está a la espera de los informes de los organismos españoles de Competencia (CNMC) y Mercados (CNMV) tiene "todo el sentido porque crea valor para todas las partes implicadas", ha dicho.

"No hay nada que haga pensar que no saldrá adelante", pero aunque no lo haga y el banco no pueda destinar su exceso de capital a financiarla, seguirán optando por la recompra de acciones para redistribuir cualquier exceso de capital de más del 12 % para mantener el "pay out" actual o porcentaje del beneficio recurrente destinado a dividendos, de entre el 40 y el 50 %, ha dicho.

El BBVA obtuvo un beneficio neto de 7.622 millones de euros entre enero y septiembre, un nuevo récord y casi un 28 % más que un año antes, impulsado especialmente por las filiales de México y España y, en general, por el incremento de los ingresos recurrentes y de la actividad crediticia. EFECOM