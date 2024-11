Compromís exige a Mazón que no "rehúya" de su responsabilidad en la gestión de la dana

Madrid, 31 oct (EFE).- La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha criticado este jueves que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, esté "rehuyendo" de su responsabilidad en la gestión de la dana y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ayudarle a hacerlo.

Así lo ha declarado Micó en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, eb donde ha valorado el papel que la sociedad en estos momentos: "la gente está siendo mucho más prudente que el propio Gobierno de la Generalitat (...) están existiendo unos mecanismos de solidaridad espectaculares".

No obstante, desde Compromís sostienen que el gobierno autonómico no ha estado "a la altura" y ha exigido, según palabras de Micó, que Mazón, "quiera o no quiera", no puede rehuir de la obligación que tiene que hacer una persona que dirige y lidera una comunidad autónoma con cinco millones de personas.

"Hemos visto hoy las declaraciones de Feijóo intentando rehuir la responsabilidad del presidente de la Generalitat y no lo vamos a aceptar. Mazón el propio martes por la mañana tenía toda la información de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar e hizo una comparecencia por la mañana diciendo que a las 18:00 horas de la tarde la dana se habría ido", ha expresado Micó.

En este sentido, la portavoz de Compromís ha alertado que hoy la Generalitat ha borrado de su cuenta oficial en X el mensaje en el que Mazón informaba de la desaparición de la dana el martes por la tarde.

Por eso, ha exigido "toda la transparencia" para saber qué se hubiera podido evitar y qué no se hubiera podido evitar, así como para conocer quiénes son los responsables de lo que ha pasado, ya que aseveran que es "inasumible" para la sociedad valenciana.

Desde Compromís, formación que ya ha pedido que se declare zona catastrófica todo el territorio afectado, han solicitado al Gobierno central las ayudas que la Comisión Europea tiene para casos de catástrofes naturales. EFE