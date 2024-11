El IEE alerta de que liberalizar rutas de bus de más de 100 km "deterioraría" el sistema

Madrid, 29 oct (EFE).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha alertado este martes sobre el riesgo de liberalizar las rutas de transporte de viajeros por autobús de más de 100 kilómetros, porque entiende que podría deteriorar el resto del sistema y reducir rutas.

El director general del IEE -un instituto de análisis ligado a la patronal CEOE-, Gregorio Izquierdo, ha presentado hoy un informe sobre el transporte por carretera en el que se defiende el mantenimiento del actual sistema concesional, aunque ha urgido a renovarlo porque muchas de las licencias están caducadas.

Ha defendido el modelo concesional español, que se basa en la competencia "por" el mercado (en la que los operadores deben presentar propuestas para ganar las licitaciones y después prestan el servicio sin competencia), frente a otros, como el francés o el alemán, basados en la competencia "en" el mercado, con sistemas liberalizados en los que la oferta del servicio está abierta a cualquier empresa.

Esta es la tesis que defiende la patronal del transporte de viajeros por carretera, Confebus, y las principales empresas del sector, frente a otras organizaciones más pequeñas, que apuestan por un modelo de libre competencia.

Izquierdo ha señalado que liberalizar rutas como las de más de 100 kilómetros, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide abrir para dar entrada a más operadores, tendría como efecto "una reducción y un deterioro" del resto del sistema.

El modelo español, ha asegurado, no tiene coste para el sector público, garantiza la cobertura de las líneas no rentables mediante las obligaciones de servicio público (OSP), ofrece altas calidades y precios excelentes.

No obstante, es preciso renovar el modelo y el nuevo mapa concesional estatal, que debe coordinarse con los de las comunidades autónomas.

A su juicio, el modelo concesional asegura que se cubran rutas que 'per se' no son rentables, como las que dan servicio a miles de pueblos, que, en un modelo de libre competencia, no estarían cubiertos.

El autobús tiene en España una cuota modal muy superior a la de otros países del entorno, precisamente por este modelo concesional, muy mallado. En media distancia, según los datos del IEE, su cuota alcanza el 82 % y en corta distancia se sitúa en torno al 50 %.

Se trata de un modelo en el que operan casi 3.000 empresas y no hay dominio de mercado de ninguno de ellos, según el director general de IEE.

En el lado de la demanda, da servicio a un usuario de renta media y baja, que no tiene vehículo propio y que valora el precio, pero también la calidad, con parámetros como la frecuencia, la seguridad y la conectividad.

El modelo de libre competencia ha dado lugar a una concentración del mercado "extrema", dado que en Alemania un solo operador tiene una cuota del 85 % y en Francia del 99 %, que provoca una situación de práctico monopolio, con mayores precios, menores frecuencias y una concentración en los servicios más rentables.

Si ese modelo se aplicara en España daría "un resultado peor" porque en los países donde funciona así "no se evidencia que los precios sean inferiores".

Además, ha dicho, en ese sistema libre se pierden obligaciones de servicio publico o se imponen aumentos de gasto público para cubrir esos trayectos deficitarios.

En todo caso, entiende que Francia o Alemania tienen una red de ferrocarril más tupida y no tienen la población tan diseminada como en España. EFE