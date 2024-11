Una marea rosa contra el cáncer de mama toma las calles de Pamplona

Pamplona, 27 oct (EFE).- Más de 12.000 personas, a tenor de los dorsales vendidos y de quienes se han sumado sin ellos, han participado este domingo en la XIII Edición de la Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Saray, y que un año más ha inundado las calles del centro de Pamplona del color rosa que identifica la lucha contra esta enfermedad.

"Me suma al rosa" ha sido precisamente el lema de esta edición, que ha tenido salidas escalonadas para los participantes, según hayan completado el recorrido corriendo, andando o en otros vehículos como las bicicletas, patinetes e incluso sillas de ruedas y carritos de bebé, muestra de que la iniciativa no entiende de edades ni condiciones físicas sino del espíritu solidario que la empuja.

Así, la presidenta de Saray, María José Oraa, ha explicado a los periodistas antes del corte de la cinta de la carrera que se trata de "un acto de sensibilización, de solidaridad con las personas que están pasando por el proceso de cáncer y con todo su entorno", y también de recuerdo a quienes lo han sufrido y ya no están.

Además, con la venta de los dorsales y la ayuda de los patrocinadores se trata también de recaudar fondos que se destinarán a investigar: "La investigación es la salida para un futuro sin cáncer", ha asegurado.

"Es una carrera inclusiva", ha valorado Oraa, quien se ha mostrado "muy satisfecha" por la venta de los 12.000 dorsales previstos, que se han llegado a ver incluso en camisetas que llevaban las mascotas de otros participantes.

"El cáncer no es rosa, no tiene color. El cáncer es como cada uno lo tiene que llevar, como cada persona afectada lleva su día a día con esa enfermedad, además de con el entorno en el que está situada. Por lo tanto tiene muchas caras y el cáncer no es rosa, pero el rosa es el color de la solidaridad, es el color que nos une a todos y a todas hoy en esta carrera y en esta marea rosa que una vez más va a inundar las calles de Pamplona", ha subrayado.

La cita es también oportunidad para recordar las reivindicaciones de las personas afectadas: "Seguimos pensando en que la atención debe ser una atención integral. Esa atención integral creo que se manifiesta hoy aquí en esta necesidad de sentirnos sociedad, de sentirnos protegidos, y más cuando recibes una noticia tan dura. No son procesos fáciles".

No obstante, "también queremos poner una nota de optimismo y eso también se manifiesta aquí, con ese optimismo de decir, venga, que de esto se sale, te puedes curar y puedes tener una nueva vida después de ese tropezón". EFE

